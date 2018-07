Zeci de jurnalisti condamnati la inchisoare in Turcia pentru tentativa de lovitura de stat impotriva lui Erdogan

Ziare.

com

Jurnalistii arestati au fost pusi sub acuzare la doua luni dupa desfasurarea evenimentelor.Aceasta publicatie, care acum nu mai exista, a fost considerata ca fiind un mediu apropiat de o televiziune din Statele Unite, controlata de clericul Fethullah Gulen. Ankara il acuza pe Gulen, care se afla in exil in statul american Pensylvania din 1999, pentru instigare la lovitura de stat. Acesta insa neaga orice implicare.Vineri, tribunalul i-a condamnat pe cunoscutii jurnalisti Sahin Alpay si Ali Bulac la opt ani si noua luni de inchisoare pentru ca "fac parte dintr-o organizatie terorista", in timp ce Mumtazer Turkone si Mustafa Unal au fost condamnati la 10 ani si jumatate, a anuntat Amnesty.Jurnalistii au negat la randul lor acuzatiile ce le-au fost aduse.Dupa 20 de luni de arest, Alpay a fost eliberat in luna martie fiind pus sub arest la domiciliu, dupa ce Curtea Constitutionala din Turcia a decis ca drepturile acestuia au fost incalcate in timp ce se afla in arest si a cerut sa fie eliberat.