Alegeri cruciale in Ucraina: Un actor de comedie si Petro Poroshenko merg in turul doi (exit poll)

Acesta a primit 30,4% din voturi, in timp ce actualul lider al tarii, Petro Poroshenko, a iesit pe locul al doilea, cu 17,8% din sufragii, transmite BBC Cum niciunul nu a trecut de 50%, asta inseamna ca ei vor merge in turul al doilea.Fostul premier Iulia Timosenko a primit 14,2% din voturi, potrivit exit poll-urilor.Comisia electorala ar trebui sa publice primele rezultate partiale duminica noaptea. Institutia a estimat prezenta la urne de 45% la ora locala 12.00, in crestere fata de 2014.Vladimir Zelenskiy are 41 de ani si a devenit celebru dupa interpretarea rolului unui profesor de istorie devenit subit presedinte, intr-un serial de televiziune.Actualul presedinte, criticat pentru modul lent de implementare a reformelor promise, a subliniat in timpul campaniei electorale faptul ca are o experienta politica vasta, spre deosebire de principalul sau contracandidat.Anterior, la urne, Vladimir Zelenski a declarat ca a votat la scrutinul prezidential din Ucraina pentru o "persoana foarte demna si calificata", adaugand ca o viata fara coruptie si mita este pe cale sa inceapa, transmite Mediafax.Pe de alta parte, actualul presedinte a declarat dupa ce a votat ca se asteapta la victoria Ucrainei si a sa in urma scrutinului prezidential, in timp ce Iulia Timosenko a spus ca vrea o Ucraina europeana, prospera si de succes, conform sursei citate.