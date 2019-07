Alegeri legislative in Ucraina: "Slujitorul poporului", partidul presedintelui Zelenski, este favorit

Ziare.

Partidul, botezat dupa numele unui serial televizat in care Zelenski interpreteaza rolul unui profesor devenit pe neasteptate presedinte, este creditat cu intre 42% si 52% din intentiile de vot, cu mult inaintea rivalilor sai.In absenta unui plan de actiune detaliat, aceste promisiuni seduc electoratul Ucrainei, una dintre cele mai sarace tari din Europa, care se confrunta cu un razboi impotriva separatistilor prorusi, conflict soldat cu aproape 13.000 de morti in cinci ani.Partidul prooccidental Golos (Vocea), fondat in luna mai de catre superstarul rock ucrainean Sviatoslav Vakartciuk si care pledeaza de asemenea pentru o reinnoire politica, este creditat cu intre 4% si 9% din intentiile de vot si ar putea, potrivit unor sondaje, sa ajunga pe locul al treilea.Aceasta aglomeratie de chipuri noi promite o reinnoire fara precedent a elitelor in Ucraina, unde scena politica este dominata pana in prezent de politicieni formati inca pe timpurile URSS.Dintre cele 20 de partide inscrise in cursa, multe altele au sanse sa treaca pragul electoral de 5%, intre care formatiunea prorusa Platforma de opozitie (locul 2, cu 12-14%, potrivit sondajelor), urmata de miscarile prooccidentale Solidaritatea europeana a fostului presedinte Petro Porosenko (7-9%) si Batkivscina (Patria) a fostului premier Iulia Timosenko (6-7%).Aceste previziuni acopera doar 225 de locuri in Rada Suprema (parlamentul unicameral), restul de 199 deputati fiind alesi prin vot majoritar intr-un singur tur.In aceasta configuratie, una din mizele-cheie este daca partidul lui Zelenski va obtine singur majoritatea sau daca va trebui sa formeze o coalitie pentru a valida apoi numirea unui prim-ministru si guvernul sau.Birourile de vot s-au deschis la ora locala 08.00 (05.00 GMT) si se inchid la ora locala 20.00.