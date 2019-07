Alegeri parlamentare anticipate, duminica, in Ucraina: Partide noi cu candidati tineri, care promit eradicarea coruptiei

Ziare.

"Partidul politic pe care il iubesc ii va invinge fara indoiala pe toti. Si numai atunci vom putea forma un Parlament normal si un guvern de adevarati profesionisti", a asigurat Zelenski intr-o inregistrare video marti.Aceasta formatiune recent creata si denumita "Slujitorul poporului" - dupa numele unui serial televizat in care Zelenski interpreteaza rolul unui profesor devenit pe neasteptate presedinte - este creditata cu intre 42% si 52% din intentiile de vot in randul alegatorilor care s-au decis pe cine vor vota duminica, cu mult inaintea rivalilor sai.Este un sprijin impresionant pentru un partid total necunoscut pana la inceputul campaniei prezidentiale a lui Zelenski, care si-a invins in mod zdrobitor predecesorul, Petro Porosenko, castigand 73% din sufragii in aprilie, cu promisiunea de a "sparge sistemul"."Slujitorul poporului" noteaza pe site-ul sau ca "lanseaza o provocare sistemului" si promite sa aduca noi oameni pregatiti "sa faca schimbari" pentru a "curata tara de coruptia" omniprezenta.In absenta unui plan de actiune detaliat, aceste promisiuni seduc electoratul uneia dintre cele mai sarace tari din Europa, care se confrunta cu un razboi impotriva separatistilor prorusi, conflict soldat cu aproape 13.000 de morti in cinci ani."Vrem sa credem ca tinerii care nu au facut niciodata politica si nu sunt implicati in coruptie si in escrocherii vor reusi sa faca totul ca Vasil Goloborodko", personajul incarnat pe ecran de Zelenski, care apara interesele oamenilor obisnuiti, subliniaza sociologul Irina Bekeskina, directorul fundatiei Initiative democratice din Kiev.Partidul lui Zelenski a mers pana intr-acolo incat sa recruteze 30 de candidati prin site-ul sau Internet, interzicand deputatilor in exercitiu sa se inscrie pe lista sa electorala.Aceeasi decizie a fost luata de partidul prooccidental Golos (Vocea), care pledeaza de asemenea pentru o reinnoire politica. Fondata in luna mai de catre superstarul rock ucrainean Sviatoslav Vakartciuk, formatiunea este creditata cu intre 4% si 9% din intentiile de vot si ar putea, potrivit unor sondaje, sa ajunga pe locul al treilea.Aceasta aglomeratie de chipuri noi promite o reinnoire fara precedent a elitelor in Ucraina, unde scena politica este dominata pana in prezent de politicieni formati inca pe timpurile URSS."Este posibil ca pana la 75% dintre deputatii alesi sa fie novici", prezice Oleksandr Susko, director executiv al Fundatiei internationale Renasterea din Kiev.Dintre cele 20 de partide inscrise in cursa, multe altele au sanse sa treaca pragul electoral de 5%, intre care formatiunea prorusa Platforma de opozitie (12-14%, potrivit sondajelor), urmata de miscarile prooccidentale Solidaritatea europeana a fostului presedinte Petro Porosenko (7-9%) si Batkivscina (Patria) a fostului premier Iulia Timosenko (6-7%).Aceste previziuni acopera doar 225 de locuri in Rada Suprema (Parlamentul unicameral), restul de 199 deputati vor fi alesi prin vot majoritar intr-un singur tur.In aceasta configuratie, una din mizele-cheie este daca partidul lui Zelenski va obtine singur majoritatea sau daca va trebui sa formeze o coalitie pentru a valida apoi numirea unui prim-ministru si guvernul sau.Chiar daca Zelenski nu a facut inca nicio propunere pentru functia de prim-ministru, media scriu despre cinci persoane cunoscute ca reformatori reputati, printre care Vladislav Raskovan, administrator supleant al Fondului Monetar International (FMI), in varsta de 41 de ani, precum si ex-ministrul economiei de origine lituaniana Aivaras Abromavicius, in varsta de 43 de ani.Cei mai multi dintre deputatii in exercitiu si unii membri ai actualului guvern sunt ostili lui Zelenski care, abia investit, a dizolvat parlamentul ales in 2014 si a convocat alegeri legislative anticipate fara sa astepte scrutinul prevazut in octombrie.Analistii saluta cu prudenta o reinnoire parlamentara, temandu-se de lipsa de competenta a noilor parlamentari neexperimentati si de un posibil "haos"."Experienta nu este principalul lucru. Lipsa experientei in materie de coruptie este mai importanta", spune ironic un alegator din Kiev, care este decis sa voteze pentru partidul prezidential.