Ancheta in Ucraina privind o posibila urmarire ilegala a unei ambasadoare americane

Ministerul de Interne al Ucrainei a precizat ca politia ancheteaza nerespectarea secretului corespondentei si al convorbirilor telefonice ale diplomatei acreditate la Kiev din 2016 pana in 2019.Decizia de a efectua o investigatie a fost luata dupa ce in Statele Unite au fost publicate dialoguri intre un lobbyist si cetateanul american de origine ucraineana Lev Parnas, considerat asociat cu Rudy Giuliani, avocatul personal al lui Trump. Parnas pare sa sugereze ca ambasadoarea concediata de presedinte este urmarita.Ancheta din Ucraina urmareste sa stabileasca daca au fost incalcate legi nationale sau internationale referitoare la protectia diplomatilor, ori este vorba numai de "fanfaronada si informatii false in cursul unei convorbiri neoficiale intre doi cetateni americani", a comunicat Ministerul de Interne.Institutia a informat ca este in curs si o alta ancheta judiciara, in urma dezvaluirilor privind atacuri informatice ruse impotriva firmei ucrainene Burisma, aflata in centrul procedurii de destituire a presedintelui Statelor Unite. In acest context, Kievul a solicitat sprijinul FBI (Biroul Federal de Investigatii din SUA) si al companiei Area 1 din Silicon Valley, specializata in combaterea pirateriei informatice, care a descoperit atacurile.Congresul SUA urmeaza sa stabileasca daca il va destitui pe presedintele Trump, acuzat ca a blocat ajutoare militare in valoare de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina, pentru a determina declansarea la Kiev a unei anchete impotriva lui Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte Joe Biden.Hunter Biden a facut parte timp de cativa ani din conducerea concernului Burisma, in domeniul gazelor naturale. Joe Biden este unul din favoritii la nominalizarea Partidului Democrat drept contracandidat al lui Trump la presedintia Statelor Unite, in alegerile din noiembrie.