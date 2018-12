Armistitiul de Anul Nou a inceput in estul Ucrainei

Ziare.

com

Armistitiul a inceput la ora locala 00:01 (22:00) si va ramane in vigoare pana dupa Craciunul crestin-ortodox pe stil vechi, sarbatorit pe 7 ianuarie, potrivit Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE).Acesta este ultimul dintr-o serii de armistitii incheiate intre cele doua parti. De obicei, ostilitatile reizbucnesc din nou in cateva ore, noteaza dpa.Peste 10.000 de persoane, printre care si 2.700 de civili, au fost ucise in luptele dintre separatistii sustinuti de Moscova si armata ucraineana in estul tarii din 2014, potrivit unei estimari a ONU.Uniunea Europeana priveste anexarea Crimeii de catre Rusia drept o incalcare a legii internationale si insista asupra integritatii teritoriale a Ucrainei.Germania si Franta au salutat acordul de incetare a focului. Sarbatorile ar trebui "sa fie pentru ambele parti o oportunitate de a se concentra asupra nevoilor populatiei civile", se mentioneaza intr-un comunicat comun al cancelarului german Angela Merkel si al presedintelui francez Emmanuel Macron.Angela Merkel a avut o convorbire telefonica cu presedintele rus Vladimir Putin vineri seara. Cei doi lideri au discutat despre razboiul din Siria si conflictul din estul Ucrainei.Ea a cerut eliberarea marinarilor ucraineni luati prizonieri luna trecuta, cand fortele ruse au deschis focul si au capturat trei nave militare ucrainene in Marea Neagra.Situatia in regiune s-a calmat intre timp, dar 24 de membri ai Fortelor navele ucrainene continua sa se afle in detentie in Rusia, unde ar putea fi condamnati la pedepse de pana la sase ani de inchisoare.Citeste si: