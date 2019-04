Alegerile prezidentiale din Ucraina au fost castigate de un actor de comedie cu peste 73% din voturi - exit poll

Ziare.

Cele 30.000 de sectii de votare din Ucraina s-au inchis la ora 20:00. Primele rezultate partiale sunt asteptate in cursul noptii, insa exit poll-urile arata caAstfel, conform unui exit poll national realizat la ora 18:00, Zelenski avea 73,2% din voturi, iar Poroshenko 25,3%. De asemenea, 1,5% dintre alegatori si-ar fi anulat buletinele de vot.Petro Porosenko si-a recunoscut infrangerea si l-a felicitat pe Volodimir Zelenski pentru victorie, precizand ca nu se va retrage din politica.Prezenta la vot la ora 15:00 era de 45%, arata Comisia Electorala Centrala din Ucraina , iar ultimele estimari arata ca nu a depasit 50% pana la inchiderea urnelor. De altfel, echipa lui Petro Porosenko s-a aratat dezamagita de prezenta redusa la vot in vestul Ucrainei.Zelenski a fost amendat de politie, duminica, dupa ce le-a aratat jurnalistilor cum a votat, in sectia de votare (foto), arata Kyiv Post Actorul de comedie Volodimir Zelenski, care joaca rolul unui presedinte intr-un serial de televiziune, era favoritul in cursa pentru functia de presedinte al Ucrainei, conform unui sondaj publicat joi si citat de agentia de presa Reuters.Zelenski, in varsta de 41 de ani, nu are niciun fel de experienta politica, a devenit celebru datorita serialului de comedie politica "Slujitorul Poporului", in care joaca rolul unui profesor de istorie care este ales presedinte.Porosenko, criticat pentru modul lent de implementare a reformelor promise, a subliniat in timpul campaniei electorale faptul ca are o experienta politica vasta, spre deosebire de actorul Vladimir Zelenski.El a fost ales presedinte al Ucrainei pe 25 mai 2014, obtinand 54% din totalul voturilor in primul tur al scrutinului.Petro Porosenko si-a petrecut anii copilariei in Tighina, unde a invatat limba romana.