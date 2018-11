C. Diaconescu: Legea martiala nu a fost instituita in Ucraina nici in 2014. Potentialul de escaladare a conflictului poate fi foarte mare

Consecintele instituirii Legii martiale

Cine pe cine a provocat si care ar putea fi consecintele acestui nou incident in care protagonistii sunt Ucraina si Federatia Rusa?"Pe scurt, accesul dinspre Marea Azov, prin stramtoarea Kerci, spre Marea Neagra a fost blocat dupa ce trei vase ucrainene au incercat sa patrunda. Au fost impiedicate sa treaca pe sub un pod, construit de Federatia Rusa dupa ce a fost anexata Crimeea, a avut loc un incident, sunt. Ulterior, presedintele Porosenko a convocat Cabinetul de Razboi si a cerut luni Parlamentuluisi, in egala masura, a sesizat Consiliul de Securitate ONU pentru o discutie privind ceea ce considera un act de provocare din partea Federatiei Ruse, darPartea ucraineana spune ca a notificat aceasta incercare de trecere. In zona sunt doua acte internationale care reglementeaza dreptul de folosire si de trecere prin stramtoare. Este vorba despre un acord intre Ucraina si Federatia Rusa privind Marea Azov si stramtoarea Kerci, si Conventia generala privind Dreptul Marii", a explicatpentruFostul ministru de Externe a precizat ce efecte ar produce Legea martiala daca Parlamentul ucrainean ar lua o asemenea decizie."Este de subliniat faptul ca Legea martiala nu a fost instituita in Ucraina nici in anul 2014 si, in conditiile in care Parlamentul de la Kiev ar adopta o astfel de formula, practic,Sigur, situatia ar fi cat se poate de complicata, insa, in orice caz,. Legea martiala tine mai mult de modul in care, pe teritoriul Ucrainei, se desfasoara o serie de activitati care vor fi gestionate in special armat", ne-a declarat acesta.Intrebat daca asta inseamna ca noul incident ruso-ucrainean ar trebui descifrat in cheie electorala, Cristian Diaconescu a raspuns: "Avand in vedere situatia cat se poate de tensionata si de complicata din zona, este foarte greu sa speculam"."Acoloin astfel de 'incidente', daca le putem spune asa. Pe de alta parte, au mai fost incercari ale flotei ucrainene de a patrunde spre orasul Mariopol, o zona foarte puternic industrializata, care in acest moment se afla sub controlul insurgentei, separatistilor din zona.Este un incident oarecum previzibil in conditiile tensiunilor din zona, potentialul de escaladare poate fi foarte mare, dar deocamdata se pare ca nu sunt semnale ca se va ajunge la un conflict deschis", a adaugat acesta.Cat despre o posibila rezolutie a ONU, Cristian Diaconescu spune ca ar trebui sa ne uitam cu atentie "mai degraba la dezbaterea din parlamentul ucrainean"."Se cunosc pozitiile in Consiliul de Securitate. Alianta nord-atlantica deja a spus, prin purtatorul de cuvant, ca, dar sunt sanse minime sa se obtina o rezolutie, avand in vedere dreptul de veto al Federatiei Ruse", a mai punctat fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.