Cladirea unui post de televiziune din Kiev a fost atacata cu lansatoare de grenade (Video)

Potrivit unui comunicat al politiei ucrainene, incidentul a avut loc sambata dimineata si nu s-au inregistrat victime, insa autorul atacului nu a fost deocamdata identificat."Incidentul a fost incadrat drept act terorist si a fost declansata o operatiune speciala a politiei pentru a-l captura pe atacator", se mentioneaza intr-o nota pe care politia a postat-o pe Facebook si in care se precizeaza ca fatada cladirii a fost afectata.Atacul asupra postului de televiziune se produce dupa ce 112.ua a cerut fortelor de securitate sa asigure protectie angajatilor sai pe fondul amenintarilor primite din partea gruparilor radicale care "incearca sa influenteze politica editoriala a postului".Potrivit altor mijloace de informare in masa, atacul are legatura cu recentul anunt al postului 112.ua cu privire la apropiata difuzare a unui documentar controversat intitulat 'Revealing Ukraine' care include un interviu cu presedintele rus Vladimir Putin, realizat de regizorul american Oliver Stone.In aceasta sambata mai multi activisti ucraineni urmau sa organizeze un miting in fata sediului postului de televiziune pentru a protesta fata de difuzarea respectivului documentar.