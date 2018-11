"Cod rosu" in Marea Neagra

Marea Neagra - un lac rusesc?

Trupe rusesti la Marea Neagra

Rusii si turcii - cooperare intre doi factori de putere

Si din nou gazele: "Turkstream"

Ucraina: izolata si slabita

La marginea UE: regiune neomogena cultural

Marea Neagra e de regula destul de lina. Multa vreme, din punct de vedere geostrategic, apele linistite ale Marii Negre nu au prea figurat pe harta zonelor globale de conflict. Ceea ce s-a schimbat radical in 2014, cand Rusia a anexat Crimeea . Putin a luat inapoi pur si simplu cadoul facut Ucrainei in 1954 de liderul sovietic Nikita Hrusciov, transformand peninsula intr-un "portavion" pentru interesele Rusiei in flancul de sud-est al NATO.Pentru ca Rusia face si desface la Marea Neagra. Numai in Crimeea stationeaza 28.000 soldati rusi. Cheltuielile militare aproape ca s-au dublat in ultimii zece ani. Cert este ca mini-flota Ucrainei, aflata in Marea Azov, se afla in menghina lui Putin. Deja din 2008, prezenta militara in regiune se tot extinde, conform analizei expertilor de la Fundatia pentru Stiinta si Politica de la Berlin. Districtul militar vestic al Rusiei este teren de inarmare mai ales in Marea Neagra.Militarizarea la Marea Neagra, prin submarine si fregate rusesti noi, dotate cu rachete de croaziera "Kalibr" cu raza lunga de actiune, este o declaratie de forta fata de statele vecine NATO, mai ales Bulgaria si Romania.Mai ales pentru aceste tari, potentialul scenariu de criza in regiune este o chestiune aprinsa. Bulgaria, loiala Moscovei in perioada sovietica, si Romania, mai degraba distantata de Uniunea Sovietica in acele vremuri, se afla de mult timp de partea cealalta a baricadei, in calitate de membre NATO. Coasta acestora la Marea Neagra face parte din mult-neglijatul flanc de sud-est al aliantei.Romania, mai precis fostul presedinte Traian Basescu , a avertizat deja cu mult timp inaintea anexarii Crimeei fata de transformarea Marii Negre intr-un "lac rusesc". Bucurestiul insista asupra unei prezente NATO mai extinse la fata locului, care sa includa stationarea unei flote multinationale.Bulgaria a refuzat initial ferm aceasta idee. Legaturile culturale si emotionale cu "mama Rusie" sunt inca prea prezente. Un punct slab pentru alianta. Apoi, armata bulgara inca mai are in dotare armament din era sovietica. Armata rusa cunoaste foarte bine vechile sisteme de aparare antiaeriana, mai ales punctele lor slabe. Dar pana si Bulgaria a reactionat la solicitarile presedintelui american Donald Trump ca fiecare stat membru sa investeasca mai mult in aparare. Premierul Boiko Borisov a declarat in vara ca va investi unul pana la doua miliarde de euro in modernizarea armatei.Calcaiul lui Ahile pentru NATO in flancul de sud-est devine mai clar daca privim catre Turcia . Presimtirea presedintelui Erdogan, reconfirmata de-a lungul anilor, ca occidentul nu are de gand sa integreze turcii in totalitate, este intarita prin rezervele reciproce intre presedintele SUA si Erdogan. Ankara isi cauta de mult viitorul economic si de securitate politica in est. Tocmai Moscova i-a vandut armatei turce sisteme de aparare antiracheta S400. Lucru care a atins un punct nervos in NATO punand sub semnul intrebarii loialitatea turcilor.Fortele marine turce - mai ales flota de submarine - sunt net superioare celor rusesti, in pofida inarmarii Crimeei. Dar din punct de vedere al politicii de securitate, Turcia se comporta vizibil defensiv. Rusia nu este pentru Erdogan un potential dusman, ci mai degraba un partener de cooperare. Lucru care a fost foarte clar mai ales cand presedintele turc l-a vizitat pe Putin in urma doborarii unui avion militar rus deasupra Siriei, prezentandu-si scuzele si promitand despagubiri consistente victimelor. Nu sunt tocmai prieteni adevarati, dar au apus timpurile din secolul 19 in care rusii si turcii au purtat mai multe razboaie in regiunea Marii Negre.Totul se reduce la interese economice in nordul si sudul marii. Pentru ca din punct de vedere economic, Ankara este mai apropiata de Rusia decat ar dori NATO si UE. Gazoductul "Turkstream" va fi inaugurat la sfarsitul lui 2019, lucru pe care Putin si Erdogan l-au hotarat saptamana trecuta. Gazele vor curge atunci prin Marea Neagra, dar vor evita Ucraina. Care nu va incasa taxele uriase de tranzit. Ucraina simte tot mai puternic gheara Rusiei si cand vine vorba despre economie. Profitorii vor fi Bulgaria, Serbia , Ungaria si Slovacia, pentru ca gazele vor fi directionate din 2020 prin aceste tari spre Europa Centrala. Si acest lucru slabeste flancul sud-estic al NATO.Ucraina iese slabita din toate acestea. Din partea EU si NATO, guvernul Porosenko nu poate primi mai mult decat declaratii de solidaritate. Solicitarile sale fata de cancelara Angela Merkel de a trimite nave de razboi in zona peninsulei Crimeea sunt aproape de nerealizat. Ucraina nu este membru NATO, iar alianta nu se grabeste sa preia o tara de risc.Ucraina, atrasa intr-un conflict armat in Donbas si slabita prin anexarea Crimeei de catre Rusia, ramane deocamdata izolata in est. Chiar daca actiunile Rusiei in Crimeea si in Marea Azov contravin dreptului international, Ucraina este prea slaba militar pentru a-si cere drepturile.Regiunea Marii Negre, spre deosebire de zona Marii Mediterane sau Baltice, nu este o regiune omogena din punct de vedere istoric si cultural. Astazi se intalnesc literalmente in mijlocul marii trei mari puteri: Rusia, Turcia si "vestul". Si din nou nu este vorba despre armonizare, ci despre stabilizarea zonelor de interes. Un teren propice pentru conflicte.Criza de la Marea Neagra va fi o tema centrala pe 4-5 decembrie, cand se vor reuni la Bruxelles ministrii de Externe ai NATO. Este destul de putin probabil ca raspunsul fata de inaintarea rusilor spre flancul de sud-est al NATO sa se concretizeze printr-o prezenta marita, permanenta a fortelor marine aliate in Marea Neagra.