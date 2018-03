Contre pe Twitter intre diplomatii rusi si americani: De ce va bagati? Europenii pot sa vorbeasca si singuri

Gas supply and transit must never be a political weapon. We expect #Gazprom to supply gas to #Ukraine's transit pipeline per Stockholm Arbitration decision. #Russia should prove it is a reliable gas supplier. - Heather Nauert (@statedeptspox) March 2, 2018

Thus, Russia's reliability as a gas supplier is proven. As for @Ukraine, its status as a reliable gas transit country is in doubt. Hence the drive for Nordstream 2 to guarantee energy security for all of Europe. - MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 3, 2018

Un astfel de schimb diplomatic de "amabilitati" pe Twitter a avut loc sambata intre Ministerul de externe din Rusia si Departamentul de stat al SUA, pe tema livrarilor de gaze rusesti prin si catre Ucraina."Aprovizionarea cu gaze naturale nu trebuie transformata sub nicio forma intr-o arma politica. Asteptam ca Gazprom sa furnizeze gaze Ucrainei, in conformitate cu decizia Curtii de Arbitraj din Stockholm. Rusia trebuie sa demonstreze ca este un furnizor de gaze naturale de incredere", a transmis pe Twitter Heather Nauert, purtator de cuvant al Departamentului de stat american.Replica rusilor nu a intarziat sa apara, tot pe Twitter, de pe contul oficial al institutiei."De ce va bagati? Mai mult ca sigur, europenii pot sa vorbeasca si singuri. Rusia furnizeaza gaze Europei de vest (Germania) din anii '70. Mai mult, in luna ianuarie, un vas care transporta gaze naturale lichefiate a andocat in Boston, Statele Unite", au transmis oficialii rusi."Iata ca fiabilitatea Rusiei ca furnizor de gaze este dovedita. Cat despre Ucraina, statutul ei de tara de incredere privind tranzitul gazelor este pus sub semnul intrebarii. De aici si interesul pentru (gazoductul - n.red.) Nordstream 2, pentru a garanta securitatea energetica a intregii Europe", au mai punctat rusii.Mesajul americanilor vine in contextul in care Ucraina si-a trecut termocentralele de pe gaze naturale pe pacura si a inchis scolile , pentru a face economie, dupa ce grupul rus Gazprom a refuzat sa reia livrarile spre Ucraina, la sfarsitul acestei saptamani.Nu in ultimul rand, schimbul de replici pe Twitter vine si dupa ce Departamentul de stat al SUA tocmai a anuntat ca va inarma Ucraina cu rachete antitanc (inclusiv sistemul Javelin), in valoare de aproape 50 de milioane de dolari, pe care trupele ucrainene le-ar putea folosi in lupta impotriva separatistilor sustinuti de rusi.