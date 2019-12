Cum a ajuns un actor de comedie cel mai votat presedinte al Ucrainei dupa prabusirea URSS? Interviu

De unde a aparut Volodimir Zelenski, actorul care a devenit cel mai votat presedinte al Ucrainei dupa prabusirea URSS?

Care sunt principalele consecinte ale acestui vot neobisnuit? La ce sa ne asteptam de acum inainte?

Si atunci cine l-a "inventat" (termen folosit de dvs mai devreme) pe presedintele Zelenski? A fost pregatit temeinic sau a iesit foarte bine in sondaje, datorita filmului de succes, asa ca a fost cules din randurile multimii si catapultat direct in fruntea tarii?

Ziare.

com

"Ceea ce i-a spus Zelenski la un moment dat, in campanie, lui Porosenko - 'Eu sunt rezultatul greselilor voastre' - e perfect adevarat. Zelenski vine pe un proiect care este impotriva a ceea ce Porosenko a reprezentat. Cine l-a inventat pe Zelenski, din punct de vedere al sociologiei spatiului, a facut un lucru genial", afirma sociologul, intr-un interviu acordatPutem spune ca suntem in cel mai pur post-modernism, adica nu mai stim care e realitatea si care e fictiunea.Dl Zelenski a devenit popular jucand intr-un film care se numea "Slujitorul Poporului", care a rulat in Ucraina in trei serii importante, in care a fost producator executiv, nu doar actor, si in care interpreta un profesor de scoala, Vasili Holoborodko, cel care, la un moment dat, furios in fata elevilor vitupereaza impotriva coruptiei si a oligarhilor din Ucraina, impotriva sistemului anchilozat care face ca cetateanul ucrainean sa traiasca prost.Il filmeaza un elev, pune imaginile pe retelele de socializare si personajul devine celebru, iar pana la urma ajunge presedintele Ucrainei. Un personaj de nicaieri, fara nicio calificare, devine presedintele tarii, promitand ordine si lupta impotriva coruptiei si a birocratiei. Cam ceea ce a facut Zelenski si in campania electorala.Acest film il asaza intr-o realitate in care, repet, nu mai stim care e personajul real: cel din film sau Zelenski cel real?Zelenski vine pe o enorma dezamagire a populatiei. Ceea ce i-a spus Zelenski la un moment dat, in campanie, lui Porosenko - "" - e perfect adevarat. Zelenski vine pe un proiect care este impotriva a ceea ce Porosenko a reprezentat. Cine l-a inventat pe Zelenski, din punct de vedere al sociologiei spatiului, a facut un lucru genial.Dincolo de asta, din perspectiva rusilor, care nu s-au implicat direct, nemijlocit in campanie (fiindca ei sperau ca lucrurile sa iasa prost), asta inseamna confirmarea tuturor prejudecatilor (multe si grele) la adresa Ucrainei, a elitei politice si in general a statului Ucraina in toate formele lui.Rusii cred ca Ucraina nu poate fi un stat viabil, ca elitele ei nu sunt capabile sa faca ceea ce spun, ca de fapt niciodata nu vor construi un stat puternic, care sa se impuna, in ciuda faptului ca ucrainenii au fost cei mai favorizati de la prabusirea URSS.Astazi, rusii mustacesc foarte satisfacuti de rezultatul alegerilor si asteapta sa vadaAl treilea aspect strategic ne priveste direct, nemijlocit. In film, in final se ajunge la o situatie in care Ucraina se imparte in mai multe republici separatiste, aluzie la Donbas. Dar presedintele revine la putere, reuseste sa reunifice Ucraina, o aduce sub acelasi sceptru, toata lumea se imbratiseaza fericita, Ucraina ajunge sa aiba o performanta economica invidiata de Bruxelles si ajunge sa lanseze un program spatial, ceea ce in mentalul colectiv post-sovietic este maximul de performanta pe care poti sa il atingi.Dincolo de scenariul filmului (in care, reamintesc, Zelenski a fost producator executiv, nu doar actor!), ceea ce este important este ca acolo Putin nu exista. Nu exista nici ocupatia Crimeii, nici Donbasul anexat hibrid. Viziunea este ca tot ce se intampla in Ucraina e din vina unei crize interne profunde si, in general, a oligarhilor interni.Asa ajungem la punctul patru, crucial pentru cum va arata spatiul de la estul Romaniei.si ne intereseaza cum arata spatiul de langa noi. Elementul fundamental pe care trebuie sa il avem in vedere este vizita din 12 aprilie a dl Zelenski la Paris.Dl Macron l-a primit pe Champs Elysees cu toata suita (l-a primit si pe dl Porosenko, sa ii spuna 'La revedere!', la fel si doamna Merkel) .Porosenko a tinut cu dintii si cu toata echipa lui sa nu implementeze Minsk2, care spune ca trebuie organizate alegeri in Donbas, trebuie dat un statut regiunii si abia dupa aceea Ucraina isi va recapata controlul frontierei cu Rusia. Asta a fost marele lui razboi strategic - incercarea de a bloca cu toata puterea ceea ce ar fi insemnat livrarea controlului regiunii separatiste Donbas.Faptul ca proiectul Porosenko, care avea ca slogan "" (toate liniile de contondenta cu Rusia), a luat in jur de 20%, iar proiectul Zelinski a castigat 73% arata ca. Si atunci, unii occidentali profita de asta.Dl Macron, in stilul lui de Napoleon Bonaparte, va deschide in iunie formatul Normandia, cu un presedinte neexperimentat. Nu e sigur cine va fi in jurul lui, pentru ca a fost luat foarte repede, iar, adica o, dar care isi va asuma chiar si tacit faptul ca frontiera UE si NATO nu va trece mai departe de locul in care se afla in acest moment.Acesta este punctul de vedere dinspre care va trebui sa privim noi aceasta neorealitate - Ucraina cu un nou presedinte, care se va lupta la sfarsitul anului sa isi gaseasca o noua majoritate, pentru ca atunci vor fi alegeri pentru parlamentul ucrainean. S-ar putea ca atunci sa vedem consfintit un soi de macronism local, post-sovietic, si o majoritate aferenta noului presedinte.Probabil ca. In 2004-2005, in colaborare cu sociologi americani, cercetam Revolutia Orange, pentru ca. S-a lucrat mult sociologic, pentru ca lumea voia sa inteleaga cine e Ucraina si ce vrea ea dupa ce a iesit din URSS. (...) Nici atunci Ucraina nu arata asa cum o vedeam noi la CNN.Astazi, vedem ca cei care au pariat pe proiectul politic al dl Porosenko, cu sloganul "Limba, armata, credinta" (sa nu uitam ca dl Porosenko este cel care a facut biserica ortodoxa autocefala !), un proiect foarte patriotic, erau intr-o eroare, intr-un exces de interpretare, ca sa ma exprim elegant. Ucraina nu arata asa, aceea era Ucraina din mintea lor.Din pacate, proiectul a fost atat de nerealist, incat dl Porosenko, cel care a facut autocefalia si a fost radical impotriva rusilor, nu a luat nici macar 16% in primul tur al alegerilor prezidentiale, ceea ce parea incredibil! Si oricum, chiar si inainte de a aparea Zelenski, Porosenko se lupta in sondaje pentru pozitia a doua, adica sa treaca de primul tur.Dl Porosenko nereusind sa rezolve foarte multe probleme (in primul rand, coruptia si anchilozarea sistemului economic) era vulnerabil, pentru ca retorica asta patriotica, extrema, lupta asta continua, toate astea nu pot tine multa vreme.Nici Putin nu e atat de naiv sa creada ca adeziunea populatiei la el va tine toata viata. Va tine o perioada. Lumea revine in istorie si incepe sa gandeasca altfel (...).Cei care au inteles cum stau lucrurile s-au gandit "Cu ce putem sa il inlocuim pe Porosenko?".. Au existat mai multe tentative, a incercat si un celebru cantaret rock ucrainean, care a luat niste scoruri rezonabile raportat la populatia tarii.Iata cum Zelenski a reusit sa fie cel mai votat presedinte al Ucrainei dupa prabusirea URSS, diferenta asta intre candidatii din turul doi nemaiexistand in Ucraina niciodata. Iar cine s-a gandit la Zelenski este clar ca avea in minte un peisaj ucrainean mult mai realist decat cel al multora dintre noi.