Desi se afla de 4 ani in razboi, Ucraina organizeaza o parada militara fara precedent (Foto&Video)

Proud to see 4th Battalion the Parachute Regiment joining the Independence Day Parade in #Kyiv. UK continues to support #Ukraine. #ДеньНезалежності @DefenceHQ @TheParachuteReg pic.twitter.com/CinX4F6eQP - Judith Gough (@JudithGoughFCO) August 24, 2018

The UK remains fully committed to #Ukraine's independence, sovereignty & territorial integrity. We're proud to have 🇬🇧 Airborne soldiers from@16AirAssltBde march alongside their 🇺🇦 & int'l counterparts in a show of solidarity & partnershipon🇺🇦Idependence Day pic.twitter.com/LWYakr2Blj - UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) August 24, 2018

Freedom needs protection and it has it. Proud for our army. Happy Independence Day! May the victory be ours! #Ukraine pic.twitter.com/f5bOyGSlT2 - Ivanna Klympush (@IKlympush) August 24, 2018

Wonderful to see the various countries participating in today's Independence Day Parade in #Kyiv. It is even sweeter knowing how resentful and jealous #Moscow must feel at seeing armed forces from countries like the #US supporting #Ukraine and marching with their own flags. pic.twitter.com/BjCAk0XNpq - ArianaGic/Aріянॳць (@GicAriana) August 24, 2018

Semn al sustinerii americane pentru Kiev,la aceasta parada pe bulevardul Kresciatik din Kiev, alaturi de mii de spectatori dintre care multi erau imbracati in camasi cu broderii traditionale, devenite un simbol patriotic in ultimii ani ca reactie la criza cu Moscova.Circa 4.500 de militari si 250 de piese de armament si echipament militar, intre care rachete antiaeriene S-300 si Buk, lansatoare de rachete multiple Grad, dar si rachete antitanc Javelin vandute in acest an de Washington Ucrainei au participat la parada, informeaza AFP."Este cea mai mare parada dupa declararea independentei Ucrainei", a afirmat Viktoria Kusnir, purtatoare de cuvant a ministrului Apararii.Pentru prima oara dupa 2009, aviatia (elicoptere de lupta, avioane de vanatoare, bombardiere) a participat la parada.Alta noutate, o unitate compusa doar din femei, studente la universitati militare, a participat la eveniment.(SUA, Canada, Marea Britanie, Polonia ...) au luat parte de asemenea la defilare.la inceputul conflictului, cu echipamente depasite si trupe demoralizate. Unitati de voluntari independente fusesera atunci create pentru a lupta impotriva rebelilor sustinuti militar - potrivit Kievului si Occidentului - de Moscova."Noi nu numai ca am rezistat, nu numai ca am supravietuit, ci de asemenea ne-am dezvoltat muschii si am creat o armata puternica", a declarat presedintele ucrainean Petro Porosenko, aflat in functie din 2014 si care intentioneaza sa candideze pentru al doilea mandat in primavara viitoare.Reforma, adica renasterea armatei nationale dupa inceperea conflictului din estul Ucrainei, constituie deja unul dintre argumentele cheie ale campaniei sale.Joi, el a cerut scuze pentru ca a "facut promisiunea unei reusite rapide a operatiunii antiteroriste" dupa alegerea sa in 2014.Conflictul cu separatistii prorusi din estul tarii s-a soldat de atunci cuAcordurile de pace semnate in 2015 la Minsk si instituirea a numeroase armistitii au permis reducerea considerabila a confruntarilor, dar violente inca izbucnesc cu regularitate.Joi, cinci soldati ucraineni au fost ucisi si alti sapte raniti in luptele cele mai violente din ultimele luni.Iata aici cum a decurs parada: