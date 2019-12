Fiul unui politician ucrainean a fost impuscat mortal la Kiev. Tatal sau, tinta asasinatului, era la volan

Ziare.

Viaceslav Sobolev, un om de afaceri si membru al Consiliului regiunii Kiev, se afla la volanul masinii in momentul atacului, a declarat sursa mentionata anterior, care a dorit sa ramana anonima.Ministerul de Interne de la Kiev nu a oferit informatii despre proprietarul vehiculului sau identitatea victimei."Un copil a murit intr-o ambulanta in drum spre spital, ca urmare a unei plagi impuscate", a transmis pe Facebook Ministerul de Interne din Ucraina.Sobolev este un om de afaceri si politician din Donetk, zona ocupata de insurgentii prorusi. In perioada 2010-2011, a detinut o functie de conducere in cadrul companiei de energie Naftogaz.In ultimii ani, dupa anexarea regiunii Crimeea si izbucnirea conflictului din estul Ucrainei, mai multe persoane marcante au fost asasinate pe strada la Kiev.