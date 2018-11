Germania nu renunta la gazoductul care ocoleste Ucraina pentru a duce gazul rusesc in Europa

Ziare.

com

SUA si alte voci si-au intensificat criticile fata de proiect dupa ce Rusia a capturat, duminica, trei vase ucrainene in apropierea Peninsulei Crimeea, transmite Reuters.Criticii afirma ca gazoductul va face Germania si Europa prea dependente de Rusia in ce priveste sursele de energie."Am luat nota de critici, dar nimic nu s-a schimbat din perspectiva proiectului economic care este Nord Stream", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului de la Berlin.Seibert a mai afirmat ca Germania vrea in continuare ca Ucraina sa ramana o tara de tranzit pentru gazul rusesc spre Europa.Putin mai devreme, ambasadorul ucrainean la Berlin declarase ca proiectul Nord Stream 2 ar trebui suspendat.Berlinul este unul din principalii sustinatori ai proiectului Nord Stream 2, care va transporta gaz rusesc direct spre Germania, prin Marea Baltica, ocolind rutele continentale din estul Europei. Gazoductul urmeaza sa fie finalizat in 2019.SUA vor ca aliatii lor europeni sa examineze sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina, a declarat miercuri reprezentantul special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe de la Berlin a declarat insa ca discutia privind sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei este prematura."Este un instrument legal care are consecinte pentru cei care sunt afectati de sanctiuni, ceea ce inseamna ca trebuie analizat si discutat cu atentie", a mentionat el.Mai multi politicieni europeni de rang inalt au evocat posibilitatea unor noi sanctiuni impotriva Rusiei, ca reactie la capturarea a trei nave ucrainene in Stramtoarea Kerci, incident de care Occidentul se teme ca ar putea aprinde un conflict mai amplu.