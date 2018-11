In plin scandal cu Rusia, Ucraina primeste prima transa de 500 de milioane de euro ca ajutor de la Uniunea Europeana

Ziare.

Odata cu aceasta plata, totalul asistentei macrofinanciare acordate Ucrainei de catre UE incepand cu anul 2014 va ajunge la, responsabil pentru moneda euro si dialogul social, precum si pentru stabilitatea financiara, serviciile financiare si uniunea pietelor de capital, a declarat: "si trebuie sa vada solidaritate din partea partenerilor internationali. Un astfel de comportament agresiv nu este acceptabil in Europa de astazi".La randul sau, Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice si financiare, impozitare si vama, a afirmat: "Ucraina a indeplinit angajamentele de politica convenite cu UE pentru eliberarea primei transe din cadrul programului de asistenta macrofinanciara. Acesta este, in ciuda actualului mediu de securitate si a viitorului ciclu electoral".In cadrul noului program AMF aprobat de Parlamentul European si de Consiliu in iulie 2018, pana la un miliard de euro sunt disponibili pentru Ucraina. Programul ajuta Ucraina sa isi acopere nevoile de finantare si sprijina punerea in aplicare a unei ample agende de reforme structurale. Fondurile AMF sunt disponibile sub forma de credite cu dobanda redusa pe termen lung, conditionate de punerea in aplicare a masurilor de politica specifice convenite in Memorandumul de intelegere.Ucraina a indeplinit angajamentele de politica convenite cu UE pentru eliberarea primei transe din cadrul programului. Acestea au inclusde intensificare a luptei impotriva coruptiei, de imbunatatire a transparentei registrelor comerciale, de imbunatatire a predictibilitatii mediului fiscal si de consolidare a guvernantei intreprinderilor de stat.De asemenea,, care va inlocui programul anterior in cadrul mecanismului de finantare extinsa al FMI, continuand astfel angajamentul tarii fata de FMI. Adoptarea la 23 noiembrie de catre Parlament a unui buget pentru 2019, pe care FMI il considera satisfacator a reprezentat un pas important in vederea aprobarii noului program de catre Consiliul director al FMI, preconizat pentru luna decembrie.UE va continua sa colaboreze cu autoritatile ucrainene in ceea ce priveste programul de reforma, inclusiv in acele domenii legate de urmatoarea plata din cadrul programului AMF. Acestea includ masuri suplimentare in lupta impotriva coruptiei, cum ar fi progresele inregistrate in ceea ce priveste operationalizarea Parchetului Anticoruptie din Ucraina, gestiunea finantelor publice, continuarea reformei sectorului energetic si a sectorului bancar si reforme in domeniul politicii sociale.Comisia va continua sa urmareasca indeaproape evolutiile si sa monitorizeze implementarea.