In Ucraina s-a infiintat un tribunal anticoruptie pentru elite. Judecatorii au fost alesi de experti interni si internationali

"Sarcina Inaltei Curti Anticoruptie este extrem de simpla: coruptii trebuie pedepsiti; statul, societatea si investitorii, protejati", a declarat Zelenski la inaugurarea acestei structuri, a carei creare a fost initiata de predecesorul sau Petro Porosenko sub presiunea statelor occidentale."Nu este vorba doar de a le da cetatenilor ceea ce a fost furat (...), ci si de a restaura increderea in justitie", a adaugat el, in contextul in care tribunalele din Ucraina sunt considerate in mare masura ca fiind foarte corupte.Aceasta noua structura juridica numara 38 de magistrati alesi in urma unei serii de concursuri supervizate de experti ucraineni si internationali. Ei vor analiza cazurile pregatite de organismele anticoruptie ale tarii. Judecatorii vor fi repartizati intre un tribunal de prima instanta, unde vor lucra 27 dintre ei, si camera de apel, din care vor face parte alti 11 magistrati.Lupta impotriva coruptiei elitelor a fost una dintre revendicarile majore ale participantilor la revolta pro-europeana din Piata Maidan din 2013-2014 si ramane una dintre principalele solicitari ale creditorilor internationali, in frunte cu Fondul Monetar International (FMI).Sub presiunea statelor occidentale si a militantilor ucraineni, autoritatile ucrainene ajunse la putere in urma acestei revolte au initiat noi organisme de ancheta anticoruptie, insa crearea unui tribunal specializat, care ar trebui sa devina pilonul central al sistemului, trena de mult timp.De la revolta din Piata Maidan, niciun inalt responsabil nu a fost condamnat pentru coruptie.Insuficienta luptei impotriva acestui flagel este considerata o cauza majora a infrangerii electorale a lui Petro Porosenko, zdrobit de Zelenski la alegerile prezidentiale din aprilie. Acesta din urma, care a promis ca va "sparge sistemul", era pana la alegerea sa un actor de comedie novice in politica.In ultimul sau raport publicat in ianuarie si care analiza perceptia asupra coruptiei in 2018, ONG-ul Transparency International a clasat Ucraina pe pozitia 120 din 180. Este mai bine decat Rusia vecina (138) si decat locul din 2014 al Kievului (142), dar departe de tarile sale vecine din UE pe care Ucraina spera sa le ajunga din urma intr-o zi.