Inca o lovitura pentru romanii din Ucraina: Legea care permitea folosirea limbii romane a fost declarata neconstitutionala

Ziare.

com

Aceasta lege prevedea dreptul de utilizare a limbilor regionale in zonele in care populatia minoritara depasea 10%.Anuntul Curtii Constitutionale de la Kiev vine dupa o sesizare initiata de 57 de parlamentari care considera ca legea nu corespunde Constitutiei. Agentia BucPress scrie ca legea a fost adoptata in 2012, in perioada presedintelui Viktor Ianukovici, dupa a carui destituire (22 februarie, 2014 - n.red.), Rada Suprema a incercat sa o anuleze.Potrivit agentiei, mai multe localitati cu populatie majoritar romaneasca, dar si unele raioane din Ucraina au adoptat hotarari de recunoastere a limbii romane ca limba regionala pe langa cea ucraineana, pentru ca legea le permitea acest lucru.Prin aceasta decizie insa, etnicii romani si alte minoritati raman fara o baza legislativa temeinica, menita sa le asigure libera functionare a limbii materne in zonele locuite compact de ei.Hotararea este luata in contextul adoptarii Legii Educatiei , introducerii unor cote lingvistice la TV si radio si absentei unei conceptii de alternativa referitoare la statutul limbilor minoritatilor in regiuni.