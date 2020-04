Incendiile de la Cernobil persista si sunt alimentate de vantul puternic

Ziare.

Potrivit autoritatii statale insarcinate cu gestionarea acelei zone, peste 1.200 de pompieri incearca sa stapaneasca incendiile, adaugand insa ca nu exista vreun risc pentru structura care inveleste fosta centrala nucleara devastata de explozia din anul 1986, conform agentiei DPA.Aceste incendii au fost favorizate de uscaciunea din ultimele saptamani, dupa o iarna in care a nins putin si solul este arid.Expertii de mediu au exprimat temeri ca incendiile ar putea raspandi cenusa radioactiva si fum cu particule radioactive care eventual sa ajunga pana deasupra capitalei Kiev, situata la circa 100 de kilometri sud de Cernobil, unde in ultimele zile aerul a fost incarcat de smog.Conform centrului elvetian de monitorizare IQAir, dintre toate orasele lumii Kiev inregistra vineri cel mai ridicat nivel de poluare atmosferica, devansand orasele chineze Hangzhou, Chongqing si Shanghai.Dar autoritatile ucrainene au pus smogul de la Kiev pe seama unor alte incendii declansate in regiunea invecinata Jitomir, asigurand ca nivelul de radiatii in capitala se incadreaza in limitele normale.