Incendiu la un spital de psihiatrie din Odesa: Sase oameni au murit

"In total, sase persoane au murit, iar alte patru au fost spitalizate", a anuntat serviciul ucrainean pentru Situatii de Urgenta, citat de AFP.Alte noua persoane au iesit tefere din cladire, precizeaza serviciul.Incendiul a izbucnit, luni seara, intr-o cladire cu un etaj, din cauze inca necunoscute, precizeaza aceeasi sursa.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplans o "tragedie oribila" si a dispus ca premierul Volodimir Groisman sa infiinteze o comisie guvernamentala care sa ancheteze cu privire la incendiu."Motivele vor fi stabilite. Prezint condoleante familiilor si apropiatilor victimelor", a scris el intr-un mesaj postat pe Twitter.Incendii cu bilanturi sangeroase sunt frecvente in Ucraina si in alte foste republici sovietice, din cauza unor structuri invechite si unei delasari in domeniul sigurantei.