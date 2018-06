Inscenarea mortii lui Arkadi Babcenko ar fi ajutat Ucraina sa avertizeze alte 47 de tinte

Ziare.

com

Intr-un mesaj postat pe Facebook, procurorul general Iuri Lutenko a dat asigurari ca operatiunea a permis serviciilor de securitate SBU sa puna mana pe o lista, pe care se afla in principal nume ale unor jurnalisti ucraineni si rusi care "ar putea sa fie urmatoarele victime ale unor teroristi", potrivit AFP.Magistratul a precizat ca cele 47 de persoane vizate au fost avertizate si ca s-au luat masuri sa li se asigure securitatea.Jurnalistul rus Matvei Ganapolski, care traieste la Kiev din 2015 si a obtinut cetatenia ucraineana, a declarat la postul rus de radio Ecoul Moscovei, ca a fost convocat de serviciile ucrainene de securitate si pus in garda cu privire la riscuri la adresa vietii sale.El a precizat ca a aflat noi informatii despre amenintari la adresa lui Arkadi Babcenko si ca acestea arata, sustine el, ca acest "caz este foarte grav, un atac era planificat si ei se pregateau sa-l omoare".Autoritatile ucrainene au anuntat anterior ca serviciile secrete ruse, pe care le acuza ca au vrut sa-l ucida pe Arkadi Babcenko, ar intentiona sa asasineze alte aproximativ 30 de persoane.Aproximativ zece diplomati aflati in post la Kiev din tari membre ale Grupului Celor Sapte (G7 - Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie si Statele Unite) au participat vineri dupa-amiaza la o intalnire cu usile inchise, la sediul Parchetului General ucrainean, care a durat aproape doua ore, au constatat jurnalisti AFP.Aceasta reuniune a fost anuntata cu o zi inainte de procurorul general, care a declarat la televiziune ca vrea "sa explice tot ce putem explica respectand secretul anchetei".Cu aceasta ocazie, "s-a subliniat, in atentia comunitatii internationale, ca strategia aleasa permitea nu doar sa se evite moartea jurnalistului, sa se impiedice o crima, sa se documenteze actiunile organizatorului si sa se culeaga probe (...), ci si sa se primeasca informatii cu privire la posibile victime contra carora se pregateau probabil actiuni teroriste si asasinate", a pledat parchetul intr-un comunicat.Prezentat ca mort marti seara, impuscat cu trei gloante in spate, jurnalistul Babcenko, un virulent critic al Kremlinului care s-a exilat in Ucraina, a reaparut in viata intr-o conferinta de presa , la sediul SBU, in urmatoarea zi. Acest caz a antrenat multe critici , mai ales din partea organizatiilor de presa, care s-au intrebat despre necesitatea unei stratageme atat de extreme si cu privire la acuzatiile Kievului vizand Rusia inaintea dezvaluirii inselaciunii.