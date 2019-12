Kievul deschide o ancheta penala. Cu trenul in care se afla Putin ar fi intrat in Ucraina ilegal mai multe persoane

Ziare.

Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat luni aceasta legatura feroviara intre Rusia si Crimeea, pe care a anexat-o in 2014.Liderul de la Kremlin a anuntat ca 14 milioane de pasageri si aproximativ 13 milioane de tone de marfa urmeaza sa traverseze podul in 2020.Trenul a sosit la Sevastopol, de la Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oras rus.Rusia a anexat Crimeea in baza faptului ca locuitorii peninsulei s-au pronuntat in favoarea "alipirii" intr-un referendum.In urma anexarii, Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite au impus sanctiuni Rusiei. Ucraina a blocat trimiterea de furnituri pe teritoruul ucrainean catre Crimeea.Guvernul ucrainean a denuntat in mai multe randuri noul pod care asigura legaturi intre Rusia si Crimeea, subliniind ca acesta incalca dreptul international.In octombrie 2018, procuratura ucraineana a deschis un dosar penal impotriva companiilor implicate in constructia podului.