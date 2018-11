Kievul sustine ca Rusia a blocat doua porturi ucrainene de la Marea Azov. Kremlinul neaga

Ziare.

Asta la patru zile dupa incidentul naval de duminica din stramtoarea Kerci In total, 35 de nave sunt impiedicate in prezent sa opereze asa cum doresc, iar numai navele care se duc in porturi ruse la Marea Azov pot sa traverseze Stramtoarea Kerci, afirma ministrul intr-un mesaj postat pe Facebook."Obiectivul este simplu - impunand o blocada porturilor ucrainene la Marea Azov, Rusia spera ca ucrainenii sa-si paraseasca propriul teritoriu -, un teritoriu care este al nostru in virtutea dreptului international aferent", subliniaza el.In total 18 nave asteapta in Marea Neagra sa intre in Marea Azov, din care patru se indreapta catre portul Berdiansk, iar celelalte 14 catre Mariupol. Alte noua nave asteapta, de asemenea, sa paraseasca Marea Azov, relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit un pic mai tarziu aceste acuzatii ale Guvernului de la Kiev si a dat asigurari ca traficul maritim continua fara oprelisti prin Stramtoarea Kerci, insa a recunoscut ca ar putea sa existe intarzieri din cauza unor conditii meteorologice nefavorabile.Rusia detine in fapt controlul asupra Stramtorii Kerci, care asigura legatura intre marile Azov si Neagra.Presedintele rus Vladimir Putin a inaugurat, in mai, un pod cu o lungime de aproximativ 18 kilometri care asigura o legatura intre teritoriul rus si Crimeea, pe care a anexat-o in martie 2014.Rusia a deschis focul, duminica, a interceptat trei nave ucrainene militare si i-a luat prizonieri pe membrii echipajelor acestora, in apropiere de Crimeea.Moscova acuza aceste nave de "provocare" si de intrare ilegala in apele teritoriale ruse, acuzatii pe care Kievul le respinge, invocand un tratat ruso-ucrainean din 2003 privind navigatia in regiune.Imobilizarea celor trei nave a amplificat si mai multe tensiunile ruso-ucrainene, deja puternice in urma izbucnirii razboiului, dupa anexarea Crimeei, in regiunea Donbas, in estul Ucrainei, intre forte ucrainene si separatisti prorusi. Kievul a instaurat miercuri legea martiala in zece regiuni situate in apropierea liniei frontului , iar presedintele ucrainean Petro Porosenko sustine ca se teme de o invazie terestra.