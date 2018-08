Liderul autoproclamatei Republicii Populare Donetsk din estul Ucrainei a fost asasinat

Ziare.

com

Alexander Zakharchenko, in varsta de 42 de ani, a devenit lider al Republicii Populare Donetsk in anul 2014.Decesul acestuia a fost raportat de agentia de presa a rebelilor, Donetsk Republic. Conform informatiilor oferite de agentie, auto-proclamatul lider a murit "in urma unui act terorist".Autoritatile au arestat mai multe persoane suspectate ca au fost implicate in organizarea atacului, a declarat o sursa din cadrul fortelor de securitate ale rebelilor.In explozia de vineri a fost ranit si "ministrul de Finante" al rebelilor, Alexander Timofeyev."Conform informatiilor preliminare, din pacate totul este adevarat. Liderul republicii a suferit rani mortale", a declarat Vladislav Berdichevsky, oficial al gruparii separatiste.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din Rusia, Maria Zakharova, a declarat ca autoritatile de la Kiev sunt responsabile de moartea lui Zakharchenko.Conform declaratiei acesteia, moartea liderului arata ca autoritatile din Kiev au decis sa se implice intr-o "lupta sangeroasa" si si-au incalcat promisiunile de pace.Rebelii separatisti din regiunile Donetsk si Luhansk refuza sa recunoasca guvernul ucrainean din Kiev.Rusia a negat ca ar trimite in mod regulat trupe si arme separatistilor, dar a admis ca "voluntarii" rusi ii ajuta pe rebeli.