Ucraina tocmai si-a infiintat o Biserica Ortodoxa independenta de Moscova: Mii de persoane au iesit in strada

"Aceasta zi sacra va intra in istorie drept cea a crearii unei Biserici autocefale (independente - n.r.) unite in Ucraina . Ziua independentei noastre definitive de Rusia ", a declarat liderul tarii, al carui discurs a fost transmis la televiziunea localaNoua biserica va fi condusa de mitropolitul Epifaniy, in varsta de 39 de ani, sustinut de actualul lider al bisericii ortodoxe ucrainene, Filaret.De asemenea, in fata catedralei Sfanta Sofia, unde a avut loc reuniunea, cateva mii de persoane s-au adunat la Kiev pentru a arata ca sunt in favoarea "schismei" de Rusia."Vom ramane aici si ne vom ruga pentru ca Biserica ucraineana sa fie creata astazi", a declarat presedintele Petro Porosenko, care urmeaza sa participe la deschiderea conciliului, strangand mainile protestatarilor in timp ce se indrepta spre catedrala."Este un eveniment foarte important pentru mine, poporul nostru il asteapta de mult timp", a spus unul dintre protestatari, venit in capitala din regiunea Kherson (sud)."In sfarsit, Biserica noastra urmeaza sa fie independenta de Moscova ", a mai spus barbatul de 65 de ani. La fel ca multi alti participanti, el purta in jurul bratului o panglica galben cu albastru, culorile steagului ucrainean.Mai multi participanti au declarat pentru AFP ca au fost adusi la Kiev din provincie gratuit cu autobuzul pentru acest protest dupa ce au raspuns unei invitatii postate in biserica lor.Reprezentantii confesiunilor ortodoxe din Ucraina se reunesc sambata cu ocazia unui "Conciliul de Reunificare" pentru a crea o biserica independenta de tutela religioasa ruseasca, in absenta notabila a ramurii loiale Moscovei.Conciliul urmeaza sa puna in aplicare decizia istorica a Patriarhiei de la Constantinopol, luata la jumatatea lunii octombrie, de a recunoaste o biserica ortodoxa independenta in Ucraina, punand capat unei perioade de 332 de ani de tutela religioasa a Moscovei.Furioasa dupa anuntarea deciziei privind Ucraina, Biserica rusa, care revendica la randul sau cel mai mare numar de credinciosi din lumea ortodoxa, a anuntat ruperea tuturor legaturilor sale cu Constantinopolul.