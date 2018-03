NATO a oferit Ucrainei statut de tara aspiranta pentru aderare

Ziare.

"Usa NATO ramane deschisa oricarei tari europene aflate in pozitia de a-si asuma angajamentele si obligatiile de membru si de a contribui la securitatea zonei euro-atlantice. Din 1949, numarul de state membre NATO a crescut de la 12 la 29, prin intermediul a sapte runde de extindere. In prezent, patru tari partenere si-au declarat aspiratiile pentru aderarea la NATO: Bosnia si Hertegovina, Georgia , Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei si Ucraina ", potrivit unui comunicat al NATO.Tarile care isi exprima intentia de a adera la NATO sunt invitate la un dialog aprofundat cu Alianta Nord-Atlantica despre aspiratiile de membru si reformele necesare, dupa care urmeaza participarea la manevre comune in cadrul Planului de Actiune (MAP), prin intermediul caruia NATO furnizeaza asistenta in pregatirea pentru aderare. Colaborarea pentru acesti pasi nu reprezinta o garantie pentru aderare, ci un mecanism-cheie al candidaturii.Presedintele ucrainean Petro Porosenko a salutat anuntul facut de NATO si a spus ca asteapta Planul de Actiune in vederea aderarii."Salut aceasta decizie importanta, mult asteptata si logica luata de NATO de a aprecia ambitiile Ucrainei cu privire la Alianta. Acest lucru a devenit o recunoastere privind starea reala a relatiilor noastre cu NATO. Este exact ce am discutat in timpul celei mai recente intalniri cu secretarul general al NATO, la Munchen, precum si in cadrul conversatiei telefonice recente cu vicepresedintele SUA. Apreciez pozitia ferma pentru sprijinirea Ucrainei, tara pentru care indeplinirea criteriilor de aderare la Alianta este una dintre prioritatile de securitate nationala. Urmatoarea noastra ambitie este un Plan de Actiune pentru Ucraina", a spus liderul de la Kiev.Ucraina a inceput demersurile pentru aderarea la NATO in 2014, dupa protestele antiguvernamentale din Maidan (Piata Independentei din Kiev), in urma carora presedintele prorus Viktor Ianukovici a fost inlaturat si ulterior acuzat de deturnarea fondurilor publice si inalta tradare.In mandatul sau (februarie 2010 - februarie 2014), Viktor Ianukovici a spus ca nu manifesta interes pentru aderarea tarii sale la NATO.Ucraina este afectata de conflictul militar din regiunile Donetk si Lugansk, intre serviciile de securitate ucrainene si insurgenti separatisti prorusi, care a izbucnit in 2014 si care s-a soldat pana in prezent cu aproximativ 10.000 de morti. Acordul de la Minsk, care prevede incetarea ostilitatilor, a fost incalcat in mod frecvent. La 18 iulie 2017, regimurile separatiste din estul Ucrainei au proclamat un nou stat pe teritoriile pe care le controleaza. Rusia si-a manifestat in repetate randuri ingrijorarea fata de extinderea NATO catre Est. In plus, Moscova a denuntat instalarea elementelor antiracheta americane in Romania si Polonia, sustinand ca, desi sunt prezentate ca fiind defensive, aceste sisteme pot lansa rachete de croaziera interzise prin Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).Relatiile dintre Rusia si NATO au ajuns la cel mai scazut nivel de la sfarsitul Razboiului Rece, dupa anexarea ilegala a Crimeei in 2014 si sustinerea de catre Rusia a separatistilor din estul Ucrainei.