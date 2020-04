Nici dupa o saptamana nu au fost stinse incendiile de la Cernobil: Expertii se tem ca focul ar putea rascoli cenusa radioactiva

Ziare.

Expertii de mediu au exprimat temeri ca focul ar putea rascoli cenusa radioactiva din sol si astfel fumul potential contaminat s-ar putea indrepta catre capitala Kiev, relateaza agentia DPA.Serviciul de stat de urgenta al Ucrainei a asigurat insa ca nivelurile de radiatii se incadreaza in normele acceptabile. Intr-o declaratie emisa vineri de acest serviciu se mentiona ca nivelurile de radiatii la Kiev "nu au depasit valorile naturale de referinta".Directorul interimar al inspectiei ecologice guvernamentale Egor Firsov declarase cu o saptamana in urma ca in zona a fost detectata o radioactivitate de 16 ori mai mare decat nivelurile normale.Nu au fost oferite informatii despre gradul de extindere al incendiilor. Autoritatile ucrainene au mentionat in weekend date consemnate cu cateva zile in urma, conform carora focul acoperea o zona de circa 3.500 de hectare.Explozia produsa in 1986 la reactorul nr. 4 al centralei nucleare de la Cernobal, situata la 100 km de Kiev, este considerata cel mai grav dezastru nuclear din istorie. In jurul centralei a fost creata atunci de teama radiatiilor o zona de excludere cu o raza de 30 de kilometri.