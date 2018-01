O avocata de 38 de ani din Ucraina, activista pentru drepturile omului, a fost gasita moarta intr-un rau de langa Kiev

Ziare.

com

Irina Nozdeovska, o cunoscuta avocata si activista pentru drepturile omului din Ucraina, a fost data disparuta pe 29 decembrie 2017, la doua zile dupa ce reusise sa blocheze eliberarea lui Dimitro Rossoshansk. Barbatul fusese deja condamnat la 7 ani de inchisoare dupa ce, in septembrie 2015, a dat cu masina peste sora Irinei si a ucis-o. Criminalul conducea sub influenta drogurilor.Dupa Craciun, Rossoshansk - fiu de judecator - isi astepta insa gratierea. Iar Nozdeovska reusise sa determine Curtea de Apel sa intoarca dosarul la prima intanta de judecata.Conform agentiei Unian , mai multe rude ale lui Rossoshansk o amenintasera cu moartea pe avocata.Ultima persoana care a vorbit la telefon cu Irina Nozdeovska a fost mama acesteia. Cele doua conversasera pe 29 decembrie.Pe 1 ianuarie, un caine scos la plimbare de stapanul sau a gasit intr-un rau de langa Kiev trupul dezbracat si lipsit de viata al avocatei.Politia ancheteaza crima, potrivit unei postari de pe siteul Ministerului ucrainean de Interne.Irina Nozdeovska avea 38 de ani si a lasat in urma o fiica de 18 ani.