Parlamentarii din Ucraina au ramas fara imunitate de la 1 ianuarie

Astfel, de la 1 ianuarie legiuitorii ucraineni nu mai sunt protejati in fata acuzatiilor aduse de procurori, fiind eliminat astfel tertipul care le permitea coruptilor sa se protejeze in fata legii candidand si fiind alesi in Rada, relateaza Kyivpost.ro Parlamentul actual, dominat de partidul noului presedinte, Volodimir Zelensky (foto), a votat in data de 3 septembrie, intr-o sesiune legislativa maraton, eliminarea imunitatii din Constitutie, cu intrarea in vigoare incepand din acest an.De asemenea, dupa o saptamana, presedintele Ucrainei a semnat legea referitoare la "modificarile la articolul 80 din Constitutia Ucrainei privind imunitatea deputatilor poporului din Ucraina".Politicienii ucraineni promisesera cu peste doua decenii in urma ca vor elimina imunitatea parlamentara.Pana acum, pentru ca un parlamentar ucrainean sa poata fi acuzat era nevoie ca Parlamentul sa incuviinteze prin vot cererea procurorilor. De acum inainte aceasta bariera politica a fost inlaturata, informeaza sursa citata.Totusi, pe 18 decembrie Parlamentul a votat inca o lege, care stipuleaza ca doar procurorul general poate pune sub acuzare un parlamentar si cum procurorul general este, de obicei, o figura politica presupus a fi controlata de presedintele tarii, expertii si criticii cred ca aceasta a doua lege va ingreuna treaba procurorilor in cazurile in care sunt implicati legiuitorii.Si in Romania parlamentarii se bucura de imunitate, procurorii anticoruptie fiind nevoiti sa ceara acordul Parlamentului sau al Presedintelui pentru a incepe urmarirea penala in cazul alesilor sau al fostilor ministri. In cele mai multe cazuri senatorii si deputatii au fost protejati prin vot de colegii lor, fara vreo justificare publica de tip juridic, aspect criticat in repetate randuri in rapoartele MCV.C.B.