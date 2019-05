Parlamentul Ucrainei a respins demisia premierului

Ziare.

Doar 97 de deputati, dintr-un minim necesar de 226, au votat in favoarea demisiei lui Groisman, in functie din aprilie 2016, informeaza AFP si Ukrinform."Vreau sa va multumesc!", a reactionat premierul de 41 de ani, care inaintea votului declarase ca este pregatit sa accepte orice decizie a Parlamentului.Groisman si-a prezentat demisia saptamana trecuta, invocand dezacorduri cu noul sef al statului Volodimir Zelenski, fost actor de comedie si un novice in politica.El si-a anuntat intentia de a participa la alegerile parlamentare anticipate stabilite la 21 iulie de catre Zelenski.Potrivit legislatiei ucrainene, guvernul nu este obligat sa demisioneze dupa schimbarea presedintelui, dar trebuie sa o faca in mod obligatoriu dupa noile alegeri parlamentare.Executivul va continua deci sa-si exercite functiile provizoriu pana la formarea noii coalitii parlamentare care va desemna noul guvern.Zelenski (41 de ani), care a castigat detasat alegerile prezidentiale cu 73% din voturi, a promis sa destructureze vechiul sistem si sa reinnoiasca elitele politice din aceasta fosta republica sovietica, confruntata cu un conflict armat cu separatistii prorusi si cu grave dificultati economice.