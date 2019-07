Partidul presedintelui Zelenski a obtinut un scor record la alegerile din Ucraina, cu un mesaj anticoruptie

Ziare.

Alte patru partide ar urma sa depaseasca pragul de 5% de voturi necesare pentru a intra in Parlament, potrivit sondajului realizat la iesirea din sectiile de votare de catre consortiul "Exit Poll National" care reuneste trei institute de sondare a opiniei publice.Ucrainenii au votat duminica in cadrul alegerilor legislative anticipate al caror favorit este partidul noului presedinte Volodimir Zelenski, relateaza Reuters, dpa si AFP.Formatiunea recent creata si denumita "Slujitorul poporului" - dupa numele unui serial televizat in care Zelenski interpreteaza rolul unui profesor devenit pe neasteptate presedinte - a fost creditata cu intre 42% si 52% din intentiile de vot, cu mult inaintea rivalilor sai."Slujitorul poporului" noteaza pe site-ul sau ca "lanseaza o provocare sistemului" si promite sa aduca noi oameni pregatiti "sa faca schimbari" pentru a "curata tara de coruptia" omniprezenta.