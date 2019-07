Partidul presedinteului-comediant a obtinut majoritatea absoluta in Parlament, cu un scor record in istoria Ucrainei

Sfarsitul razboiului

La trei luni dupa alegerea triumfala a acestui fost umorist novice in politica, cu promisiunea "spargerii sistemului", formatiunea sa a obtinut un scor fara precedent, dandu-i mana libera sa formeze un Guvern si sa reformeze aceasta tara devastata de un razboi cu separatisti prorusi si care se confrunta cu grave dificultati economice.Partidul pro-occidental Servitorul Poporului, care poarta numele serialului de televiziune in care Zelenski juca un presedinte, a obtinut 42,4% din voturile exprimate, potrivit unor rezultate publicate de Comisia Electorala dupa numararea a aproape jumatate din buletinele de vot.Potrivit proiectiilor mai multot publicatii ucrainene, acest scor national, alaturi de scrutine locale, ii permite sa obtina cel putin 226 din cele 450 de mandate in Parlamentul unicameral.Aceasta ar fi prima data cand un partid obtine o asemenea majoritate in alegeri legislative, de la independenta acestei foste republici sovietice, aflata la poarta Uniunii Europene (UE).Alte patru partide trec pragul de 5% din voturile exprimate in vederea intrarii in Parlament.Este vorba despre Platforma Opozitiei (prorusi, 12,8%), urmati de trei formatiuni pro-occidentale - Solidaritate Europeana (8,7%) al fostului presedinte Petro Porosenko , Patria (8%) al fostului premier Iulia Tomsenko si Partidul Golos (Glas, 6,4%), infiintat in mai de catre starul rock ucrainean Sviatoslav Vakarciuk.Din totalul de 450 de mandate, 26 nu vor fi atribuite in Crimeea , peninsula ucraineana anexata in 2014 de Rusia , si in teritoriile separatiste.La sediul de campanie al partidului sau, Zelenski a stabilit duminica seara ca "prioritati principale" sfarsitul razboiului cu separatistiii prorusi in estul tarii, care s-a soldat cu 13.000 de morti in cinci ani, si lupta impotriva coruptiei."Noi nu-i vom lasa balta pe ucraineni", a declarat el.Ales triumfal in mai, Zelensky a dizolvat inca de cand a fost investit in functie Parlamentul, care-i era foarte ostil, si a convocat alegeri legislative anticipate.Fara o majoritate parlamentara, el nu putea sa puna un premier sau sa intreprinda reforme in mod real.Zelenski a spus duminica seara ca are deja "mai multe candidaturi" la postul de sef al Guvernului, subliniind ca acesta din urma este necesar sa fie "o fata noua" si "un expert in economie".Victoria sa si a partidului sau reflecta dezamagirea ucrainenilor fata de elitele lor, pe care le considera corupte, incapabile sa puna capat razboiului si sa imbunatateasca nivelul de trai in aceasta tara - de marimea Frantei - si una dintre cele mai sarace din Europa.Odata cu intrarea in Parlament a Golos, victoria sa marcheaza totodata o innoire majora a clasei politice ucrainene - tinta unei foarte mari neincrederi a populatiei, in pofida rasturnarii operate de revolutia pro-occidentala a Maidanului, marcata, in urma cu cinci ani, de destituirea unei puteri proruse.Partidul prezidential si Golos se afiseaza ca reprezentanti ai unei noi generatii si s-au aliat in a interzice accesul pe listele lor unor deputati in exercitiu si scotand in fata candidati novici - cu o varsta medie de 37 de ani.Printr-o prezenta masiva a tinerilor candidati - fara experienta politica -, Parlamentul ucrainean urmeaza sa fie alcatuit in majoritatea sa din fete noi.Este vorba despre o cotitura in aceasta fosta republica sovietica, al carei peisaj politic a fost dominat, pana in prezent, de elite care au crescut in URSS."Oamenii au votat in favoarea schimbarii, iar noi suntem fericiti ca facem parte din ea", a declarat Vakarciuk dupa anuntarea estimarilor."Partidul Golos se duce in Parlament sa schimbe regulile in politica (...) . Pentru noi, esentialul este ca Ucraina sa se apropie de Europa", sa intre in UE si NATO , a subliniat el.