Patriarhul ecumenic a semnat decretul care acorda independenta Bisericii Ucrainene

Decretul care acorda "autocefalia" a fost semnat de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu in prezenta mitropolitului Epifanie si a presedintelui ucrainean Petru Poroshenko, dupa o slujba tinuta in catedrala Sf.Gheorghe din Istanbul, scrie Reuters.Patriarhia Constantinopolului, autoritatea proeminenta din randul bisericilor ortodoxe care numara impreuna peste 300 de milioane de credinciosi in intreaga lume, si-a indeplinit astfel angajamentul de a sprijini cererea Ucrainei formulata in luna octombrie, anul trecut.Luna trecuta, mitropolitul Epifanie, in varsta de 39 de ani, a fost ales sef al noii biserici, moment pe care presedintele Poroshenko l-a comparat cu referendumul pentru independenta Ucrainei fata de Unuiunea Sovietica, care a avut loc in 1991.Noua situatie a infuriat Moscova, presedintele rus Vladimir Putin avertizand public ca vor fi consecinte grave, posibil varsari de sange. Relatiile dintre Ucraina si Rusia s-a prabusit dupa ce Moscova a anexat Crimea in 2014.Biserica Ortodoxa Ucraineana a fost parte a Patriarhiei Moscovei timp de sute de ani, iar actualii conducatori ucraineni considera ca independenta ei este un pas vital in lupta impotriva influentei rusesti in tara.