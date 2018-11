Pe fondul conflictului Rusia-Ucraina, americanii au trimis un avion de recunoastere

Ziare.

com

Fortele aeriene ucrainene au transmis SUA au cerut aprobarea Kievului in legatura cu acest zbor care se desfasoara in conformitate cu "toate normele legislatiei internationale si despre care se stia dinainte", informeaza agentia de stiri Interfax-Ukraine.Potrivit presei, aeronava americana a decolat luni dimineata de la baza aeriana Souda Bay din Creta.Dmitri Strutinsky, purtator de cuvant al fortele aeriene ucrainene, a declarat ca astfel de zboruri se desfasoara in mod regulat in spatiul aerian al Ucrainei, in conformitate cu standardele internationale.