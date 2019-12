Perchezitii la proprietatile fostului presedinte Petro Porosenko

Ziare.

com

"Sunt in curs perchezitii la mai multe adrese", intre care un club de fitness si un complex imobiliar in care isi are sediul si partidul fostului sef de stat, Solidaritatea europeana, a mentionat pentru France Presse Angelika Ivanova, purtatoare de cuvant a Biroului ucrainean de ancheta (DBR), insarcinat cu anchetele vizandu-i pe inaltii responsabili ai statului.Perchezitiile au loc in cadrul a doua anchete, una pentru frauda fiscala si legata de vanzarea de catre Porosenko a unei fabrici din Kiev, in 2018, si cealalta privind disparitia de "informatii secrete" de la sediul presedintiei, dupa plecarea sa din functie, in luna mai.Deocamdata, nu se pune problema retinerii fostului sef de stat, a subliniat Ivanova.Petro Porosenko, prosper om de afaceri cunoscut mai ales ca fiind "regele ciocolatei" ucrainene, a fost invins la alegerile din aprilie, dupa un mandat de cinci ani, de actorul Volodimir Zelenski , fara experienta politica, a carui campanie a avut in centru promisiunea eradicarii coruptiei.Porosenko este citat in peste 10 anchete lansate de DBR, dintre care cel putin una referitoare la presupuse abuzuri de putere in legatura cu numirea judecatorilor.