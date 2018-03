Pilotul Nadia Savcenko a fost arestata direct in Parlamentul din Ucraina: Planuia un atac armat si o lovitura de stat

Ziare.

Ea a fost retinuta in Parlament dupa ce politicienii au analizat dovezile impotriva sa si au votat pentru ridicarea imunitatii sale.Savcenko nu a negat acuzatiile.Procurorul-sef Yuriy Lutsenko le-a spus parlamentarilor joi ca Savchenko planuia "un act terorist la scara larga" in Kiev. El a acuzat-o ca a ajuns la o intelegere cu rebelii sustinuti de Rusia pentru "a obtine armele necesare unui asemenea atac, mai ales mortiere de 120mm, arme de calibru mic, pusti si grenade".Parlamentarii au vizionat un videoclip in care ea apare vorbind cu doi ofiteri despre planurile sale de a ataca Parlamentul.Savcenko a ras la vizionarea videoclipului si nu a pus la indoiala autenticitatea acestuia. Ea a spus ca guvernul "corupt" al Ucrainei trebuie dat jos, dar a descris complotul ca fiind o "provocare".Ea a primit cel mai important premiu, Ordinul Stelei Aurii, dupa ce a fost eliberata dintr-o inchisoare din Rusia in urma unui schimb de prizonieri.In aprilie 2014, rebelii pro-Rusia au ocupat o mare parte din Donetsk si Luhansk in estul Ucrainei iar apoi si-au autoproclamat autonomia, sfidand guvernul de la Kiev.