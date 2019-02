Porosenko a spus la ONU ca Rusia a ocupat aproape 7% din teritoriul Ucrainei

Ziare.

'Initial, Federatia Rusa a anexat Crimeea, iar pe urma a transformat (regiunea) Donbas intr-un camp de lupta, extinzandu-si agresiunea in marile Azov si Neagra si in stramtoarea Kerci. Aproape 7% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea si zonele din estul regiunilor Lugansk si Donetk sunt in prezent ocupate (...) Timp de cinci ani, Moscova a trimis in Donbas forte ale armatei regulate si mercenari', a denuntat seful statului ucrainean in interventia sa la ONU.Potrivit presedintelui Porosenko, 'agresiunea Rusiei' a curmat viata a peste 13.000 de persoane, in timp ce alte 28.000 au fost ranite. Printre cei 13.000 de morti se afla si cei 298 de ocupanti ai avionului Malaysia Airlines doborat in 2014 de o racheta ruseasca BUK in zona de conflict din estul Ucrainei.Petro Porosenko a tinut sa sublinieze ca nu exista nicio criza in Ucraina, ci o agresiune armata continua din partea Rusiei impotriva statului ucrainean.In acelasi discurs, presedintele ucrainean a admis ca Federatia Rusa ar putea incepe un razboi la scara larga impotriva Ucrainei. 'Expertii militari considera ca gruparea armata concentrata la frontiera rusa cu Ucraina este o forta de atac ofensiva, aceasta nu are nimic de-a face cu apararea. Aceste forte sunt destinate pentru aplicarea unui atac. De aceea, o escaladare in continuare pana la nivelul unui razboi pe scara larga nu este chiar o perspectiva nerealista', a afirmat liderul ucrainean.In acest context, Porosenko a subliniat necesitatea de a asigura o monitorizare stricta a situatiei de-a lungul frontierei ruse cu Ucraina.