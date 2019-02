Porosenko interzice observatorilor rusi sa monitorizeze alegerile din Ucraina

Ziare.

Legislatia, adoptata de parlamentul ucrainean la 7 februarie, interzice cetatenilor rusi sa fie observatori oficiali la alegerile din Ucraina ca reprezentanti al unui stat strain sau ai unei organizatii internationale.Conform unei note explicative, legea a fost adoptata pentru a preveni "interventia Rusiei in alegerile din Ucraina" si pentru a preveni "atacurile informationale" care vizeaza distorsionarea faptelor despre procesul electoral din Ucraina.Luna trecuta, ministrul de externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a declarat ca a trimis o scrisoare Oficiului pentru Institutii Democratice si Drepturile Omului, institutie din cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) si cunoscuta pentru rolul sau in monitorizarea alegerilor, scrisoare in care responsabilul ucrainean a cerut sa fie respinse cererile depuse de misiunea de monitorizare a Rusiei pentru alegerile din Ucraina.Atat Ucraina cat si Rusia sunt membre ale OSCE. Ministerul de Externe rus a declarat ca priveste refuzul Ucrainei de a acredita observatori rusi ca pe o "incalcare grava" a obligatiilor internationale in sfera procedurilor electorale general acceptate.Alegerile prezidentiale din Ucraina vor avea loc pe 31 martie si cele parlamentare au fost stabilite pentru 27 octombrie.Relatiile dintre Kiev si Moscova se deterioreaza de la inceputul anului 2014 ca urmare a anexarii Crimeii de catre Moscova si a conflictului armat din estul Ucrainei.