Premierul Ucrainei a demisionat

Zelenskiy l-a propus pe vicepremierul Denys Shmygal pentru a-l inlocui pe Honcharuk, a declarat parlamentarul Galyna Yanchenko, dupa o reuniune de partid inaintea unei sesiuni parlamentare convocate pentru miercuri de presedinte, noteaza Reuters."Presedintele si Shmygal au prezentat potentiala componenta a Cabinetului ... Asteptam mari schimbari", a declarat Yanchenko.Remanierea survine in timp ce Ucraina incearca sa obtina imprumuturi de miliarde de dolari de la Fondul Monetar International care depind de progresele inregistrate de Kiev in reforme si combaterea coruptiei.Premierul ucrainean Oleksiy Honcharuk s-a aflat in atentie de la scurgerile de informatii din ianuarie privind unele comentarii neadecvate facute de acesta la adresa presedintelui Zelenskiy.