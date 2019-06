Presedintele-comediant al Ucrainei propune in Parlament un luptator olimpic de origine rwandeza

Ziare.

Sosit la putere dupa o larga victorie obtinuta la alegerile prezidentiale din aprilie, actorul Volodimir Zelenski a convocat imediat alegeri legislative anticipate pentru data de 21 iulie, in speranta de a strange capital din victoria sa covarsitoare si din promisiunile sale de a "zdrobi sistemul".Duminica, partidul sau, denumit dupa serialul de succes in care Zelenski a jucat, "Slujitorul poporului", i-a prezentat pe primii 100 candidati ai sai. Sunt putini politicieni experimentati pe lista, care il include si pe Jan Beleniuk, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, relateaza duminica AFP.In varsta de 28 de ani, Jan Beleniuk este fiul unei femei ucrainene obisnuite si al unui pilot rwandez, sosit in fosta URSS pentru a studia aviatia si care a murit in timpul razboiului civil din anii 1990.El ar putea deveni primul ucrainean de culoare care intra in parlament, dar ar putea de asemenea sa mearga pe urmele boxerului Vitali Kliciko, fost campion al lumii la box, ajuns primar al Kievului.