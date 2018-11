Presedintele Porosenko sustine ca Rusia mobilizeaza trupe la granita cu Ucraina si ca exista riscul unui razboi total

Ziare.

"Numarul tancurilor din bazele (militare ruse) situate de-a lungul frontierei noastre s-a triplat", a declarat Porosenko, la trei televiziuni ucrainene. "Numarul unitatilor militare plasate de-a lungul frontierei noastre a crescut drastic", a adaugat el, fara a preciza perioada.Seful statului ucrainean a mentionat de asemenea o crestere puternica a numarului navelor militare ruse in Marea Azov si la o prezenta militara rusa intarita in Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Moscova in urma cu patru ani, citand date ale serviciilor ucrainene de informatii.In Crimeea, din 2014, "numarul soldatilor s-a triplat, cel al blindatelor a crescut de cinci ori, iar cel al artileriei de aproape zece ori", a enumerat Porosenko."Ucraina se confrunta cu amenintarea unui razboi total cu Federatia Rusa", a afirmat el.Petro Porosenko a declarat totodata ca a incercat sa vorbeasca la telefon cu omologul sau rus, Vladimir Putin, dupa capturarea duminica seara de catre Rusia a trei nave militare ucrainene, dar nu a primit raspuns."In aceeasi noapte, am cerut o convorbire cu presedintele rus Putin. Nu am primit un raspuns. Si am fost nevoit sa-i cer cancelarului german Angela Merkel sa discute cu Putin" despre acest incident, a sustinut seful statului ucrainean.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile ruse, a spus doar ca nu a existat niciun contact telefonic intre cei doi presedinti.Duminica, paza de coasta rusa, subordonata Serviciului Federal de Securitate (FSB), a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate. Acest incident a survenit in Marea Neagra in timp ce aceste nave incercau sa patrunda in stramtoarea Kerci, pentru a intra in Marea Azov.Dupa aceasta brusca escaladare a tensiunilor, Ucraina a anuntat luni seara introducerea legii martiale in regiunile sale frontaliere, pentru o perioada de 30 de zile.