Presedintele Ucrainei acuza Romania ca a ocupat Bucovina de Nord in 1919

Liderul de la Kiev reaminteste in mesaj ca, in urma cu 101 ani, a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente din istoria statului ucrainean si a luptei de eliberare nationala, referindu-se la Actul Zluki privind unificarea intr-un singur stat independent de catre Republica Populara Ucraineana si Republica Populara a Ucrainei Occidentale, in 22 ianuarie 1919."In toate colturile Ucrainei vestea a fost primita cu entuziasm: In cele din urma exista o sansa de a construi o tara unita si independenta. Din pacate, aceasta a fost ratata. Ambitiile politicienilor i-au impiedicat sa realizeze cu adevarat unitatea statului. Unitate nu in vorbe, ci in fapte. In scurt timp, UPR a parasit Kievul la presiunea bolsevicilor, iar cea mai mare parte a teritoriului Galitiei a fost ocupata de trupele poloneze, Bucovina de Nord a fost ocupata de Romania, iar Cehoslovacia a luat Transcarpatia. Au trecut peste 100 de ani. Am tras vreo concluzie din aceasta intamplare? Ne invata un principiu simplu, dar vital pentru Ucraina: numai impreuna suntem puternici", afirma presedintele Ucrainei in mesajul transmis miercuri si postat pe site-ul Presedintiei ucrainene.Bucovina de Nord este denumirea partii de nord a provinciei istorice Bucovina care se afla in prezent pe teritoriul regiunii Cernauti din Ucraina.Pana in 1774 a facut parte din Principatul Moldovei, dupa care a intrat in componenta Imperiului Habsburgic, iar la 28 noiembrie 1918, dupa prabusirea Imperiului Austro-Ungar, Congresul General al Bucovinei a votat Unirea Bucovinei cu Romania.Ca urmare a Pactului Ribbentrop-Molotov, in 28 iunie 1940, Bucovina de Nord a fost anexata de URSS, din care a facut parte pana la destramarea acesteia, in 1991, cand a ramas in cadrul Ucrainei.