Presedintele Ucrainei, la Munchen: In secolul XXI primeaza dreptul celui mai puternic. Nu mai cred in 'hartii', am simtit-o pe pielea noastra

"Astazi intelegem cu totii ca, din pacate,. Niciun fel de documente, niciun fel de memorandumuri nu mai apara vreo tara. Va spunem asta noi, ucrainenii, care am simtit lucrul acesta pe pielea noastra, asa ca nu mai cred in niciun fel de 'hartii'", a declarat Zelenski, referindu-se la Memorandumul de la Budapesta privind garantiile de securitate pentru Ucraina.. Prin acest tratat, Ucraina a renuntat la armele nucleare sovietice de pe teritoriul sau care au fost transferate catre Federatia Rusa. In schimb, SUA, Marea Britanie si Rusia se obligau sa respecte independenta, suveranitatea si frontierele existente ale Ucrainei.In acest context, presedintele Zelenski a subliniat ca actualul sistem de securitate mondial nu a salvat Ucraina de agresiunea rusa."Spun tuturor pe baza experientei noastre: nu se poate avea incredere in niciun document. Nimeni nu garanteaza nimic, din pacate, desi vorbim mult despre dreptul international.", si-a exprimat regretul Volodimir Zelenski.In privinta regiunii din estul Ucrainei, scena unui conflict armat intre trupele guvernamentale ucrainene si rebelii separatisti sustinuti de Moscova, Zelenski a declarat ca Rusia trebuie sa doreasca sa returneze Ucrainei teritoriile ocupate.", a subliniat liderul de la Kiev, care a tinut sa mentioneze ca razboiul din Donbas nu este doar o problema a Ucrainei, ci si a intregii Europe."Vreau sa va atrag atentia ca nu este chiar corect sa se spuna 'razboiul din Ucraina', intrucat acesta este", a afirmat presedintele ucrainean, citat de agentia de presa Interfax-Ukraina, exprimandu-si nemultumirea ca in niciun format si pe nicio platforma nu se discuta problema returnarii Crimeii ocupate de Rusia."Problema Crimeii nu se discuta deloc astazi, dar peninsula este si ea teritoriul nostru ocupat si acolo sunt oamenii nostri, ucraineni. Oare e nevoie de o noua platforma de discutii?", s-a intrebat retoric el, opinand ca SUA ar putea juca un rol important in rezolvarea acestui dosar.Presa ucraineana semnaleaza in acest context ca, elaborat de trei think tank-uri occidentale si de catre Consiliul rus al afacerilor internationale.La 14 februarie, potrivit Segodnia, pe site-ul oficial al Conferintei de Securitate de la Munchen a fost postat un document de trei pagini, in elaborarea caruia a fost implicata si Rusia, care propunea '12 pasi' vizand incetarea conflictului din Donbas si imbunatatirea stabilitatii in regiune.La inceput, conform portalului ucrainean LB.ua, organizatorii au publicat documentul in numele "Grupului de lideri ai securitatii euroatlantice". Denumirea oficiala a textului este "12 pasi pentru consolidarea securitatii in Ucraina si in regiunea euroatlantica", sub care figureaza intre altele semnaturile presedintelui Conferintei de Securitate de la Munchen, Wolfgang Ischinger, si fostului ministru de externe al Rusiei, Igor Ivanov.Documentul propune organizarea unei conferinte privind reconstructia Donbasului cu participarea Rusiei; lansarea unui mecanism care sa permita relaxarea sanctiunilor impotriva Federatiei Ruse; crearea unei zone de liber schimb pentru reconstructia Donbasului cu participarea capitalurilor din UE si Rusia, precum si organizarea unui dialog national in Ucraina cu privire la interactiunea acesteia cu vecinii sai, inclusiv cu Rusia, cu privire la probleme de istorie, de memorie nationala, cu privire la limba si minoritatile nationale etc.. Vad ca la Munchen au gasit un nou plan cum sa rezolve conflictul din estul Ucrainei.Dar pe noi ne-au intrebat?", s-a intrebat retoric Zelenski, subliniind ca modalitatile de solutionare a conflictului din Donbas pot fi discutate doar in "formatul Normandia".