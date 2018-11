Prima reactie a Romaniei la conflictul dintre Rusia si Ucraina

Ziare.

com

Intr-o prima reactie la conflict, pe Twitter, Ministerul de Externe isi exprima ingrijorarea, insa evita sa precizeze ca aceste noi confruntari au avut loc in Marea Neagra."Suntem profund ingrijorati de evolutiile din Marea Azov si Stramtoarea Kerci. Agresiunea si incalcarea legislatiei internationale submineaza securitatea intregii regiuni. Romania sustine pe deplin integritatea si suveranitatea teritoriala a Ucrainei si dreptul de a-si folosi apele internationale", au transmis reprezentantii Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Rusia si Ucraina s-au acuzat, duminica, reciproc ca au incalcat legile maritime internationale , dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei in drumul spre un port ucrainean.Ucraina a acuzat Rusia ca a incercat sa dirijeze navele pentru a iesi din largul Crimeii. Incidentul a provocat cresterea tensiunilor intre Ucraina si Rusia in ceea ce priveste Marea Azov, in care ambele tari au drept de navigare.Marina ucraineana a emis un comunicat prin care transmite ca Rusia a "actionat agresiv" impotriva a trei nave care navigau spre Mariupol. Rusia a acuzat Ucraina de "actiuni provocatoare", motivand ca navele erau in apele teritoriale rusesti.Totodata, serviciile secrete ruse (FSB) au confirmat, luni dimineata, ca navele sale de patrula la frontiera au capturat trei nave ucrainene in Marea Neagra, duminica, dupa ce au folosit arme de foc pentru a le opri.