Provocare la adresa Romaniei: Reuniune de urgenta in Ucraina dupa difuzarea unei inregistrari cu o presupusa anexare a Bucovinei

Anexarea ar urma dupa declansarea de catre Rusia a unui razboi pe scara larga impotriva Ucrainei, informeaza agentia de presa ucraineana Unian si portalul local de limba rusa Vesti.ukr.Potrivit procurorului, in inregistrarea video difuzata pe Youtube se observa incalcarea integritatii teritoriale a statului ucrainean."Va informez - chiar maine voi depune personal la Registrul unic de anchete preliminare datele privind pregatirea (de persoane subintelesee, dar neindentificate inca din punct de vedere procedural) pentru comiterea unor infractiuni deosebit de grave care afecteaza integritatea teritoriala a statului ucrainean.In legatura cu datele expuse in materialul respectiv, voi organiza marti o intalnire cu conducerea Ministerului de Externe, a Statului Major General, a Serviciului militar de informati, a Serviciului de Informatii Externe, precum si cu seful interimar al SBU. Toti vor primi instructiuni legale in conformitate cu procedurile penale", a declarat el intr-o postare pe Facebook , citata de agentiile de presa ucrainene."Statul ucrainean (desi slab pentru cineva) - Exista (a scris el cu majuscula)! Vom lupta pentru el", a avertizat Matios., noteaza Unian, fara sa ofere precizari despre cine sunt autorii acestei "diversiuni".In ea se arata cum, in 2022, dupa intensificarea actiunilor militare in estul Ucrainei, care s-ar putea extinde pana la o ofensiva globala a fortelor de ocupatie rusesti, Romania ar putea sa ocupe regiunea Cernauti si o parte a regiunii Odesa pentru a-si apara cetatenii, noteaza Unian. Pana in prezent, inregistrarea a colectat deja 3.300 de vizualizari., unii experti declarand ca astfel de provocari informationale sunt in stilul Moscovei, noteaza Bucpress.