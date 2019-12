Putin avertizeaza ca in estul Ucrainei s-ar putea produce un masacru ca la Srebrenita

Ziare.

Masacrul de la Srebrenita a avut loc in iulie 1995, in timpul razboiului din Bosnia, cand peste 8.000 de bosniaci, majoritatea barbati, au fost ucisi."Partea ucraineana aduce in discutie de fiecare data trimiterea de trupe la granita cu Rusia. Ei bine, imaginati-va ce s-ar intampla ulterior. Ar fi ca la Srebrenita", a spus Putin. "Ce se va intampla acolo? Si cine ii va conduce pe nationalisti atunci cand vor intra in acele teritorii fara sa ofere nicio garantie populatiei?", a adaugat acesta.Vladimir Putin si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, au stabilit marti, de comun acord cu Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel, implementarea unui armistitiu complet in regiunile separatiste ucrainene si, eventual, acordarea unui statut special.Conflictul militar din regiunile Donetk si Lugansk, intre serviciile de securitate ucrainene si insurgenti separatisti prorusi, a izbucnit in 2014, dupa inlaturarea Administratiei proruse de la Kiev, si s-a soldat pana in prezent cu aproximativ 13.000 de morti. Acordul de la Minsk, care prevede incetarea ostilitatilor, a fost incalcat in mod frecvent.Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca a fost facut un progres in sensul restabilirii pacii in regiunea de est a Ucrainei, in cadrul summitului desfasurat la Paris.