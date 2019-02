Record: 44 de candidati la prezidentiale in Ucraina. Favorit e un comediant

Ziare.

com

"Comisia si-a incheiat procesul de inregistrare a candidatilor la functia de presedinte al Ucrainei. In total, 44 de candidati au fost inregistrati", a indicat Comisia electorala intr-un comunicat citat de France Presse.Mizele acestui scrutin sunt considerabile pentru Ucraina, care de cinci ani se confrunta cu anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea si cu un conflict cu separatistii prorusi in regiunile sale de est, soldat cu peste 13.000 de morti pana in prezent, precum si cu o criza economica profunda.Campania se anunta a fi dominata de doi "grei" ai politicii ucrainene: presedintele la final de mandat, Petro Porosenko, care candideaza pentru al doilea mandat, si fostul premier Iulia Timosenko.Acest scenariu a fost, totusi, zdruncinat de ascensiunea neasteptata a lui, care isi devanseaza adversarii.Chiar daca Porosenko - care a venit la putere in 2014 si este criticat pentru ritmul lent al luptei impotriva coruptiei - se numara printre cei trei favoriti, el este creditat cu doar 15%-16% din intentiile de vot in randul alegatorilor care s-au decis deja cu cine sa voteze, potrivit ultimelor trei sondaje realizate in ianuarie, cam pe aceeasi pozitie cu Iulia Timosenko (16%-19%).Iulia Timosenko, premier intre 2007 si 2010 cu inclinatii populiste si presedinte al partidului Batkivscina (Patria), urmeaza sa se confrunte intre altele in aceasta campanie cu un candidat cu acelasi nume, Iuri Timosenko, militar si deputat.Intr-o declaratie televizata, fostul premier i-a cerut miercuri seara presedintelui Petro Porosenko sa-l retraga pe Iuri Timosenko din cursa prezidentiala, acuzandu-i pe seful statului si staff-ul sau electoral de inregistrarea acestuia printre candidati pentru a semana deruta in randul electoratului si a-i lua voturile.Lideraa subliniat ca stie cine ar fi platit 2,5 milioane de grivne pentru inregistrarea candidatului Iuri Timosenko si l-a indemnat pe Porosenko sa inceteze cu "manipularile murdare", conform postului de televiziune 1+1.Printre alti candidati figureaza numerosi deputati, fosti vicepremieri si fosti ministri, militari, oameni de afaceri si primarul orasului Liov, Andrii Sadovii (de opozitie) .