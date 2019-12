Rusia si Ucraina au convenit asupra retragerii de trupe din trei zone disputate

Ziare.

com

Partile sunt de acord cu privire la "obiectivul de a proceda la o dezangajare a fortelor si echipamentelor pana la sfarsitul lunii martie 2020", se arata in declaratia comuna, relateaza AFP.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat un schimb al tuturor prizonierilor cu separatistii pro-rusi prevazut inainte de sfarsitul anului, potrivit unei declaratii facute la incheierea primei intrevederi cu presedintele rus Vladimir Putin, la Paris.Partile "vor contribui la eliberarea reciproca inainte de 31 decembrie a persoanelor detinute potrivit principiului 'toti impotriva tuturor'", a declarat Zelenski in cadrul unei conferinte de presa comune cu Putin si cu sefii de stat francez si german.Formatul Normandia a fost infiintat in iunie 2014 cu ocazia aniversarii a 70 de ani de la debarcarea din Normandia, cand Franta a invitat liderii rusi, germani si ucraineni sa aiba primele consultari privind situatia din Ucraina; ultima reuniune a avut loc in 2016 in Berlin.