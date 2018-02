Saakasvili cere UE si lui Merkel sa-l ajute in campania dusa impotriva lui Porosenko

Ziare.

Porosenko distruge Ucraina "", a declarat Saakasvili pentru tabloidul german Bild. "(...)", a adaugat fostul presedinte georgian.El sustine ca Porosenko este responsabil pentru arestarea lui si a anuntat ca intentioneaza sa se intoarca in Ucraina pentru a continua sa participe la demonstratiile anticoruptie ce il vizeaza pe presedintele ucrainean.Saaskasvili a fost retinut, luni, la Kiev in timp ce lua masa intr-un restaurant si a fost urcat intr-un avion privat si dus la Varsovia, capitala Poloniei.In septembrie, Saakasvili, caruia i-au fost retrase cetateniile georgiana si ucraineana, a trecut frontiera din Polonia in Ucraina in timpul unei ciocniri intre sustinatorii sai si autoritati.Porosenko l-a ajutat pe Saakasvili sa devina guvernator al regiunii ucrainene Odesa in 2015. Dar Saakasvili a demisionat un an si jumatate mai tarziu, acuzandu-l pe Porosenko de perpetuarea coruptiei endemice.Recent, un tribunal din Georgia l-a condamnat pe Saakasvili in absenta la trei ani de inchisoare pentru abuz in functie in timpul celor doua mandate prezidentiale intre 2004 si 2013. In Ucraina, el este acuzat ca sprijina o organizatie criminala intr-o incercare esuata de lovitura de stat impotriva lui Porosenko.