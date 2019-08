Sotia lui Netanyahu a aruncat painea la primirea in Ucraina (Video)

Ziare.

Sotii Netanyahu au inceput, luni, o vizita de o zi in Ucraina, sosind inca de duminica seara la Kiev. Ei au fost intampinati, conform obiceiului, cu paine si sare, informeaza publicatia Ukrainska Pravda.Premierul israelian a gustat o bucatica din colac si i-a intins o feliuta si sotiei sale, care insa - in vazul tuturor - a aruncat painea.Incidentul nu a avut insa, se pare, repercusiuni asupra vizitei la Kiev a premierului Benjamin Netanyahu, care s-a pronuntat pentru strangerea legaturilor intre statul israelian si Ucraina.Iata momentul:Potrivit analistilor, aceasta vizita, prima a unui prim-ministru israelian in Ucraina dupa 1999, are o importanta strategica pentru Benjamin Netanyahu inaintea alegerilor parlamentare din 17 septembrie, in conditiile in care numerosi cetateni israelieni provin din Ucraina."Putem cuceri viitorul separat, dar o putem face mai bine impreuna", a declarat Netanyahu, in cursul intrevederii cu noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.Seful guvernului israelian l-a felicitat personal cu aceasta ocazie pe Zelenski pentru alegerea in functia de presedinte si l-a invitat intr-o vizita in Israel.Presedintele ucrainean, a carui tara este afectata de cinci ani de un conflict cu rebelii separatisti prorusi, a spus ca Ucraina "poate sa invete de la Israel, in special, in domeniile securitatii si apararii".Cei doi s-au recules apoi la memorialul Babi Iar din Kiev, locul celui mai important masacru prin impuscare produs in perioada Holocaustului. Peste 3.300 de evrei ucraineni au fost executati aici in aprilie 1941.Inainte de Holocaust, evreii constituiau o mare parte a populatiei ucrainene. Volodimir Zelenski este el insusi evreu, asa cum este si premierul sau, Volodimir Groisman, desi a spus ca el considera religia o chestiune privata.Peste 1 milion de persoane provenite din Ucraina s-au instalat in Israel dupa caderea Cortinei de Fier, acestea inclinand in general sa voteze pentru partidul rusofon si nationalist Israel Beiteinu, condus de Avigdor Lieberman, originar din Republica Moldova.